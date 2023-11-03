Опора, – Зеленский посетил центр подготовки артиллеристов и ракетчиков и наградил героев

В Украине 3 ноября отмечается День ракетных войск и артиллерии. Владимир Зеленский посетил центр подготовки героев.

Украинский лидер ознакомился с новейшими образцами артиллерийского и инженерного вооружения, а также военной техникой. Они находятся на вооружении ВСУ.

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Сергей Баранов – начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба ВСУ – доложил Зеленскому об особенностях применения артиллерийского вооружения и техники, а также – объемы вооружения, которые сейчас необходимы для украинских героев.

Александр Яковец – начальник управления инженерных войск Командование Сил поддержки ВСУ – ознакомил президента с образцами инженерной техники. Также он рассказал, как применяют роботизированные системы, чтобы проводить гуманитарное разминирование на территориях, освобожденных от российских оккупантов, а также вблизи зоны боевых действий. В частности, отметили инженерный танк Shredder – он является одним из лучших.

Владимир Зеленский встретился с героями / Фото с телеграмм-канала украинского лидера

Что сказал президент

Владимир Зеленский вручил героям награды.

Ракетные войска и артиллерия, а также инженерные войска – опора для всех сил обороны и безопасности Украины. Те воины, которые создают надежную базу и для устойчивости защитников Украины и для продвижения наших подразделений вперед. Знаем это, гордимся этим и благодарим за верную службу Украины,

– подчеркнул президент.

Украинский лидер добавил, что инженерные войска: