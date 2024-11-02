Зеленский изменил дату празднования Дня ракетных войск и артиллерии: Генштаб назвал причину

Президент Украины изменил дату празднования Дня ракетных войск и артиллерии. Ранее его отмечали ежегодно 3 ноября.

Владимир Зеленский своим указом №748/2024 от 2 ноября 2024 года установил, что День ракетных войск и артиллерии теперь будут отмечать 4 декабря – в День чествования святой Варвары. Изменения предложило командование ракетных войск и артиллерии, пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что известно о Дне ракетных войск и артиллерии

До сегодняшнего указа (от 2 ноября 2024 года – 24 Канал) военно-профессиональный праздник День ракетных войск и артиллерии отмечали 3 ноября. Он был связан с событиями Второй мировой войны и имел советские корни,

– заявили военные.

Однако в Генштабе ВСУ объяснили, что празднование 4 декабря – в День Святой Варвары – соответствует духу и сути воинов ракетных войск и артиллерии, которые защищают свободу и независимость Украины в борьбе против врага.

Кстати, даже в традиции Европы покровительницей артиллеристов считается святая Варвара. В частности, ее почитают как покровительницу артиллеристов в Испании, Франции, Польше и США.