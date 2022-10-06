Генштаб допускает усиление российских атак в день рождения Путина

Президент России Владимир Путин 7 октября отметит свой день рождения. Поэтому атаки оккупантов могут усилиться.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает 24 канал. Он отметил, что следует учитывать одержимость оккупантами какими-нибудь памятными или сакральными датами.

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Оккупанты могут активизировать атаки в день рождения Путина

Громов отметил, что все помнят о том, что в День Независимости Украины захватчики осуществляли массированные удары и применяли все возможные виды оружия, чтобы посеять панику и нанести максимальное поражение и гражданской, и военной инфраструктуре.

Не исключается, конечно, что противник будет пытаться то же самое сделать и на день рождения своего "вождя",

– добавил бригадный генерал.

Он отметил, что атаки могут быть по указанию Путина или инициативой военного командования оккупационной армии.

"Если это будет принятие решения самостоятельно военными руководителями, больше всего хотелось бы, чтобы они "накосячили", и были в дальнейшем приняты кадровые решения по руководящему составу вооруженных сил страны-агрессора", – подчеркнул Громов.

По его словам, для украинских защитников это будет обычный день – они, как всегда, будут выполнять свои обязанности.

"Единственное, пожалуй, они постараются как можно больше предоставить противнику возможности "побывать на концерте Кобзона", – подытожил бригадный генерал.

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