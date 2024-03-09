"Боритесь – поборете": в Крыму патриоты смело отметили день рождения Шевченко

Сопротивление оккупационному режиму в Крыму продолжает набирать обороты. Так, активисты на полуострове отметили день рождения Тараса Григорьевича Шевченко.

По оккупированному Крыму появились надписи с цитатами Кобзаря, а также открытки с произведениями великого поэта и прозаика. В субботу, 9 марта, исполняется 210 лет со дня рождения Тараса Шевченко.

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Сопротивление крымчан

Крымчане 9 марта также отмечали 210-й день рождения символа украинской культуры – Тараса Шевченко. Активисты движения "Желтая Лента" в этот день распространяли по оккупированному полуострову строки из стихов Кобзаря.

Открытки со словами непокорности распространили по Крыму / "Желтая лента"

Открытки, символизирующие борьбу Украины, появились возле парка имени Тараса Шевченко в Симферополе и Крымского федерального университета имени Владимира Вернадского.

Патриоты оставили открытку со словами Шевченко перед университетом / "Желтая лента"

Тарас Шевченко – символ свободолюбия и непокорности украинского народа,

– написали в "Желтой Ленте".

Крымчане ждут Украину и продолжают бороться / "Желтая лента"

Шевченко – символ противостояния

Ко дню рождения Кобзаря послы Великобритании и Японии решили почтить память о Тарасе Шевченко и зачитали его стихи. Британец Мартин Харрис зачитал "Ревет и стонет Днепр широкий" в Каневе на берегу реки Днепр. Японец Мацуда Кунинори выбрал стихотворение "Пророк" и выразительно зачитал часть. Посмотреть соответствующие видео вы можете здесь.

Еще раньше – в конце декабря, защитники из Угледара показали впечатляющие кадры с памятником украинскому поэту и прозаику, который выстоял несмотря на все атаки россиян. Он продолжает стоять в разрушенном городе. Как писали военные, поскольку уцелел памятник, то и город будет продолжать борьбу.