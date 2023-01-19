День рождения праздновал в метро во время тревоги: история 5-летнего мальчика из известного фото

В социальных сетях появились милое фото, на котором мама и двое ее сынишек сидят на ступеньках станции метро "Позняки" во время воздушной тревоги 14 января. Они были в праздничных колпаках, а в руках держали сине-желтые шарики.

Этот день надолго запомнится 5-летнему Виктору, который вместо празднований вынужден был скрываться в укрытии от российских ракет.

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Празднование дня рождения во время тревоги в метро

Мама мальчика Влада Лебедева-Широких рассказала, что ее сын сам захотел, чтобы его праздник украшали воздушные шарики в цветах флага Украины.

Мы пошли, чтобы их купить со старшим сыном. И утром всей семьей поздравили Витю. И только он начал распаковывать подарки, как раздался сигнал воздушной тревоги. Праздник был сорван, мы собрались и пошли в укрытие. Но чтобы поднять настроение сыну – патриотические шарики взяли с собой,

– рассказала она.

По дороге в метро женщина зашла в магазин и приобрела яркие колпаки, чтобы у сына осталось праздничное настроение.

Она успела даже купить ему дополнительные подарки – игрушечные самолетики, поскольку все то, что подготовили Виктору, было объемное, те вещи оставили дома.

"Мы шли в метро с этими яркими шариками и люди, которые нас встречали по дороге поздравляли малыша с праздником. Было очень приятно. А на станции нашли свободное место на ступеньках и продолжили празднование", – вспоминает Влада.

Память на всю жизнь

Люди, пришедшие в укрытие, тоже приветствовали мальчика. Старший брат делал фото на телефон, чтобы запечатлеть память о дне рождения брата.

Мой мальчик запомнит этот день рождения на всю жизнь, это точно. Мы долго общались между собой и другими людьми. Лишь в 17.02 дали отбой воздушной тревоги. Почти два часа мы просидели на станции метро,

– вспоминает мама Виктора.

Для Виктора было запланировано празднование с друзьями в детской комнате, там заказали стол, но из-за воздушной тревоги все пришлось отменять.

"Когда вернулись домой, то у нас был только тортик на столе. Но детям было безразлично, потому что день рождения был прикольным, удачным и богатым эмоциями. К Виктору пришел в гости его товарищ, поэтому без подарков и поздравлений не обошлось. Но больше всего сыну понравились шарики в цветах флага Украины, а с маленьким флажком он не расстается, даже гостей встречал с ним. Никаким врагам не удастся испортить нашим украинским детям праздник", – добавляет Влада.

Как мама с сыном праздновали день рождения в метро: смотрите фото

Последняя массированная ракетная атака 14 января имела деструктивные последствия для энергосистемы и привела к серьезным повреждениям объектов генерации. В этот день оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке в Днепре, унеся десятки жизней. Для атаки захватчики использовали ракету Х-22.