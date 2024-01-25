Поздравить Зеленского решил бывший премьер-министр времен Виктора Януковича Николай Азаров, который скрывается от украинских правоохранительных органов в России. Соответствующее сообщение беглец разместил в сети Х, информирует 24 Канал.

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Как отреагировали читатели

Экс-премьер иронично поздравил Владимира Зеленского с днем рождения.

Азаров "поздравил" Зеленского/ Скриншот из сети Х

Реакция читателей вряд ли была такой, на которую ожидал Азаров. Комментарии оказались не очень любезными.

Как читатели отреагировали на поздравление/ Скриншот из сети Х

В конце концов, можно увидеть реальное отношение украинцев к бывшему главе правительства.

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