Поздравить Зеленского решил бывший премьер-министр времен Виктора Януковича Николай Азаров, который скрывается от украинских правоохранительных органов в России. Соответствующее сообщение беглец разместил в сети Х, информирует 24 Канал.
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Как отреагировали читатели
Экс-премьер иронично поздравил Владимира Зеленского с днем рождения.
Азаров "поздравил" Зеленского/ Скриншот из сети Х
Реакция читателей вряд ли была такой, на которую ожидал Азаров. Комментарии оказались не очень любезными.
Как читатели отреагировали на поздравление/ Скриншот из сети Х
В конце концов, можно увидеть реальное отношение украинцев к бывшему главе правительства.
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Беглый экс-премьер Николай Азаров активно поддерживает Россию
- Служба безопасности завершила специальное досудебное расследование в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который публично выступает в поддержку вооруженной агрессии России. Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику грозит наказание до 12 лет заключения.
- По данным следствия, Азаров активно сотрудничает с представителями российских спецслужб и выполняет их указания по информационно-подрывной деятельности против Украины. Для этого Азаров регулярно появляется в эфирах телепередач российских пропагандистов, в частности на ток-шоу Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой.
- После побега из Украины бывший премьер-министр Николай Азаров и экс-генпрокурор Виктор Пшонка поселились в стране-агрессоре. Там же приютили бывшего президента Украины Виктора Януковича. Он получил временное убежище и проживает в микрорайоне Рублевка – в селе Барвиха в элитном доме, который купил примерно за 50 миллионов долларов.
- В ноябре 2023 года Владимир Зеленский принял санкции против физических лиц, среди которых немало предателей. В частности, там можно увидеть бывшего премьера Николая Азарова, экс-депутата Олега Царева и бывшего министра образования времен Виктора Януковича Дмитрия Табачника.