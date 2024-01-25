Привітати Зеленського вирішив колишній прем'єр-міністр часів Віктора Януковича Микола Азаров, який переховується від українських правоохоронних органів у Росії. Відповідний допис утікач розмістив у мережі Х, інформує 24 Канал.

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Як відреагували читачі

Експрем'єр іронічно привітав Володимира Зеленського з днем народження.

Азаров "привітав" Зеленського/ Скриншот з мережі Х

Реакція читачів навряд була такою, на яку очікував Азаров. Коментарі виявилися не дуже люб'язними.

Як читачі відреагували на привітання/ Скриншот з мережі Х

Зрештою, можна побачити реальне ставлення українців до колишнього глави уряду.

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