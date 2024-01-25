Привітати Зеленського вирішив колишній прем'єр-міністр часів Віктора Януковича Микола Азаров, який переховується від українських правоохоронних органів у Росії. Відповідний допис утікач розмістив у мережі Х, інформує 24 Канал.
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Як відреагували читачі
Експрем'єр іронічно привітав Володимира Зеленського з днем народження.
Азаров "привітав" Зеленського/ Скриншот з мережі Х
Реакція читачів навряд була такою, на яку очікував Азаров. Коментарі виявилися не дуже люб'язними.
Як читачі відреагували на привітання/ Скриншот з мережі Х
Зрештою, можна побачити реальне ставлення українців до колишнього глави уряду.
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Експрем'єр-утікач Микола Азаров активно підтримує Росію
- Служба безпеки завершила спеціальне досудове розслідування щодо колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, який публічно виступає на підтримку збройної агресії Росії. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмиснику загрожує покарання до 12 років ув'язнення.
- За даними слідства, Азаров активно співпрацює з представниками російських спецслужб та виконує їхні вказівки щодо інформаційно-підривної діяльності проти України. Для цього Азаров регулярно з'являється в ефірах телепередач російських пропагандистів, зокрема на ток-шоу Владіміра Соловйова та Ольги Скабєєвої.
- Після втечі з України колишній прем'єр-міністр Микола Азаров та ексгенпрокурор Віктор Пшонка оселилися в країні-агресорці. Там же прихистили колишнього президента України Віктора Януковича. Він отримав тимчасовий притулок і проживає в мікрорайоні Рубльовка – у селі Барвиха в елітному будинку, який купив приблизно за 50 мільйонів доларів.
- У листопаді 2023 року Володимир Зеленський ухвалив санкції проти фізичних осіб, серед яких чимало зрадників. Зокрема, там можна побачити колишнього прем'єра Миколу Азарова, ексдепутата Олега Царьова та колишнього міністра освіти часів Віктора Януковича Дмитра Табачника.