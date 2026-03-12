В Украине введут День румынского языка: Зеленский назвал дату

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о подписании указа об установлении в Украине Дня румынского языка, который будут отмечать 31 августа.

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Бухаресте в четверг, 12 марта.

Что известно о введении Дня румынского языка?

По словам Владимира Зеленского, новую дату будут отмечать ежегодно 31 августа. Соответствующее решение, как пояснил президент, приняли именно для развития гуманитарного и культурного сотрудничества между Украиной и Румынией.

В Украине введут День румынского языка – 31 августа,

– сообщил он.

О таком решении свидетельствует указ №235/2026, обнародованный на сайте Офиса Президента 12 марта 2026 года.

В то же время президент напомнил, что в Румынии уже День украинского языка, который ежегодно отмечают 9 ноября для сохранения языковой и культурной самобытности украинцев в стране. Известно, что его приняли в 2018 году.

О чем еще сообщил президент?