В Украине появится новый уникальный государственный праздник: Свириденко раскрыла детали

В Украине 11 июня станет Днем Сил беспилотных систем военных, которые уничтожают врага и демонстрируют миру силу украинской инженерной мысли.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Читайте также Более миллиона миссий и "минус" 100 тысяч оккупантов: "Мадьяр" подвел итоги СБС за год

Кого будут поздравлять 11 июня?

Юлия Свириденко рассказала, что Украина первой в мире создала Силы беспилотных систем как отдельный род войск.

По ее словам, именно СБС первыми в мире показали, как благодаря нелинейным подходам, технологиям и инновациям можно эффективно противостоять ядерной державе.

Согласно проекту указа Президента, 11 июня станет Днем Сил беспилотных систем – днем тех, кто изменил правила игры и перевернул стол старых военных теорий,

– написала премьер-министр.

По ее словам, это будет день тех, кто разведывает, просчитывает, разрабатывает, планирует и проводит операции, запускает и поражает цели, обеспечивает уникальную работу с БпЛА и НРК на передовой и в глубоком тылу врага, а также уничтожает технику, логистику, штабы и наносит дальнобойных санкций более чем на тысячу километров вглубь территории противника.

Вы не только уничтожаете врага. Вы демонстрируете миру силу украинской инженерной мысли, смелость и способность Украины задавать новые стандарты современной войны,

– добавила Свириденко.

Напомним, 4 июня стало известно, что Силы беспилотных систем провели уникальную операцию: бойцы взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт, который оккупанты превратили в военно-логистический хаб и ключевую площадку для запусков "Шахедов".

Теперь операторам ударных дронов удается уничтожать пусковые установки, транспортные машины и ликвидировать расчеты непосредственно на взлетной полосе. Параллельно бойцы ведут охоту на мобильные огневые группы и средства ПВО оккупантов – это заставляет врага отменять вылеты.