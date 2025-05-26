Зеленский установил 27 мая Днем Сил спецопераций ВСУ

27 мая станет новой знаковой датой для украинских воинов. Именно в этот день будут чествовать бойцов Сил специальных операций ВСУ – соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на указ президента №346/2025. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 27 мая Днем Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

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День ССпО будут отмечать 27 мая

Именно в этот день в 2014 году спецназовцы участвовали в операции по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта и подняли над ним украинский флаг.

В документе №346/2025 от 26 мая отмечается, что это решение принято с целью чествования мужества и героизма воинов ССпО, а также начала новых военных традиций. Отныне ежегодно 27 мая в Украине будут отмечать День Сил специальных операций ВСУ.

Отдельным приказом командующего ССпО генерал-майора Александра Трепака, 29 июля определено как день памяти павших бойцов Сил специальных операций.