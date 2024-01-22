Только сильные украинцы могут стать едиными, – Зеленский поздравил с Днем Соборности

В Украине 22 января отмечают День Соборности. В честь этого праздника к украинцам обратился президент Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что только сильные украинцы могут стать едиными. И только единые украинцы могут быть сильными, передает 24 Канал.

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Зеленский напомнил, почему именно отмечают День Соборности

Владимир Зеленский, стоя на Софиевской площади в Киеве, напомнил, что именно там ровно 105 лет назад провозгласили Акт Злуки, объединивший украинские земли по оба берега Днепра и ставший основой Дня Соборности.

Каждый год 22 января мы всегда вспоминали о двух ключевых уроках тех времен, двух путеводителях для всех поколений украинской нации: чтобы обрести собственную государственность, нужно бороться – чтобы ее уберечь – объединиться,

– сказал президент.

Глава государства сказал, что настал тот день, когда наша нация доказала, что оба этих урока усвоены. Это произошло 24 февраля.

"Мы показали, что соборность и самостоятельность Украины для нас настоящие, а не декларативные ценности. И мы не отдали свое государство, а с первого дня войны доказали: отпор полномасштабной агрессии врага дает полномасштабное единство народа", – подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул, что это происходит не символически или эпизодически, а на фронтах и на всех направлениях действий против неволи.

Президент сказал о живых цепях ко Дню Соборности

Зеленский подчеркнул, что, отдавая должное соборности Украины, начиная с 1990 года, украинцы создавали живые цепи единства. Украинского единства, простирающегося от запада до востока.

24 февраля украинцы снова взялись за руки. Выбрав опять не оковы рабства, а цепь единства. Разница в том, что она приобрела новую форму, когда для каждого украинца не стало понятий "мой" или "не мой" регион, потому что каждый уголок Украины, каждый город и село стали родными,

– рассказал глава государства.

Президент также отметил, что украинцы из разных уголков нашего государства сражаются за наших граждан на Донбассе и в Крыму, на юге и севере, что наши граждане с Запада Украины открыли двери своих домов и дают убежище украинцам из временно оккупированных или прифронтовых городов.

"Украинцы и украинки, которые воюют, работают, помогают. Украинские матери и дети, которые, потеряв дома, находятся за границей и вносят свой вклад в общее сопротивление, собирают и передают то, что необходимо здесь. Когда украинцы из каждого региона работают для защиты каждого региона", – подчеркнул он.

Зеленский также упомянул и тех украинцев, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях и продолжают сопротивляться. Президент подчеркнул, что все вместе мы заставим Россию уйти и слова Акта Злуки об объединении оторванных друг от друга частей нашего государства снова прозвучат и станут реальностью.

Зеленский внесет законопроект о множественном гражданстве

Глава государства сказал, что когда все украинцы держатся за руки, они не поднимут их вверх, чтобы сдаться. А борются все, и сегодня это касается не только обоих берегов Днепра.

Сегодня соборность украинцев охватывает оба полушария Земли, в каждом уголке которой 24 февраля прозвучало: я – украинец,

– подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что этот призыв прозвучал на всех континентах, где живут наши люди, те, кто с началом полномасштабной войны независимо от места жительства, рождения и паспорта, утвердительно сказали, что являются украинцами и доказали это делами.

"Наша многомиллионная диаспора, наши лоббисты интересов Украины во всем мире. Кто собирает, находит, упаковывает и передает все, что нужно для победы. Все, кто не забыл собственные корни и не дает миру забыть об Украине. Все, в чьих жилах течет украинская кровь и в чьей груди бьется свободное сердце", – сказал президент.

Он также подчеркнул, что эти люди после многих лет ожидания должны стать украинцами по паспорту. Поэтому он в этот день вносит в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве.

Документ позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора,

– сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что это те люди, которые в периоды различных волн эмиграции вынужденно покинули родную землю, оказавшись в странах Европы, США, Канаде, Азии, Латинской Америке.

Кроме того, гражданами смогут стать и иностранные добровольцы, которые встали на защиту нашего государства, как за родную родину. И Украина станет для них такой.

Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России

Глава государства также подчеркнул, что сегодня мы должны делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и действия для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории.

Ради этой цели сегодня я подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего,

– заявил Зеленский.

В конце концов президент рассказал, что после того, как в 2022 году впервые увидел Бучу после оккупации, то впервые надел футболку со словами "Я – украинец". Он отметил, что эти слова теперь имеют особое значение, ведь они полны мужества, гордости и несокрушимости нашего народа, боли, которую испытывают наши граждане, и силы, которая позволит все пройти.

Напоследок Зеленский подчеркнул, что только сильные украинцы могут стать едиными, и только единые украинцы могут быть сильными. Украинцы во всем мире.