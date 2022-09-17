Спасибо за тысячи спасенных жизней: Зеленский поздравил спасателей с профессиональным праздником

В Украине 17 сентября отмечают День спасателя. По этому случаю Владимир Зеленский, а также главы ОВА и других структур поздравили тех, кто борется за каждую человеческую жизнь.

Спасатели с первого дня полномасштабного вторжения работают на грани. Они выкладываются, спасая тех, кто пострадал от ракетных обстрелов. Поэтому мы благодарны им за титанический и неутомимый труд в эти нелегкие времена.

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Зеленский поблагодарил за смелость

Владимир Зеленский выразил благодарность спасателям за тысячи жизней, которые удалось спасти. Он отдельно выделил чувство безопасности, которое сотрудники ГСЧС возвращают украинцам. А также оценил их смелость, ведь спасатели ежедневно рискуют, ликвидируя последствия атак со стороны россиян.

Сегодня профессиональный праздник тех, кто посвятил свою жизнь спасению других. Также это день тех, кто при определенных обстоятельствах стал спасителем, помог кому-то,

– подчеркнул президент.

Зеленский вспомнил мощные моменты работы спасателей / Фото с телеграмма Зеленского

А вот глава Винницкой ОВА Сергей Борзов вспомнил все те страшные дни, которые переживал город и область. Он выразил благодарность всем и каждому, кто в эти непростые часы и дни делал все для того, чтобы спасти невинные человеческие жизни.

Наши спасатели – работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям работают в условиях войны. Возвращают безопасность – спасают жизнь,

– подчеркнул он.

Сергей Борзов поздравил спасателей Украины с профессиональным праздником: смотрите видео

Мужество и победа – ежедневная работа

К словам приветствия присоединился глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что мужество и победа – ежедневная работа спасателей. Глава администрации заметил, что сама по себе профессия опасна. Но во время полномасштабной войны риски и угрозы растут в сотни раз.

Впереди у вас еще больше опасных задач, чем уже выполнено, но вы справитесь! Пусть ваш ангел-хранитель пристально несет свою службу, а дома всегда ждут тепло, любовь и семейный уют,

– добавил Гайдай.

Он пожелал мирного неба над Луганской областью, а также достижения желанной победы над российскими захватчиками.

Спасатели – герои без оружия

В СБУ также поздравили спасателей с их профессиональным праздником. В ведомстве отметили, что их называют героями без оружия. В поздравлении отметили, что спасатели защищают украинцев от огня, воды, непогоды и после коварных атак врагов.

И каждая спасенная жизнь – уже спасенный целый мир. Спасибо вам, отважные украинские спасатели! Сил вам и выдержки!

– отметили в СБУ.



В СБУ поздравили с Днем спасителя / Фото с телеграмма СБУ

Редакция 24 канала также выражает благодарность каждому и каждой, кто спасает украинцев в эти непростые времена. Ваша работа очень ценна. И каждый гражданин нашей страны высоко ценит ваши подвиги.

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