Что вурдалаки ССО носят за золотым поясом на эмблеме

Вурдалак. Сначала все было нормально, потому что людей было мало, и спецура молча ездила, где надо, и творила, что хотела.

Легенды спецуры

Потом появились стационарные блокпосты, пароли и на день, и на ночь, фраза "какой скотч в этом месяце мотаем?" и понимание, что такое "бусоль". Поэтому Силы Специальных Операций , проезжая клапаны и заруливая на боевые позиции, стали представляться "инженерами".

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Совершенно непонятно, как здоровые дяди в тактике, увешанные оружием, что флибустьеры, могли проканывать за инженеров (я видел в армии инженеров, они реально оху*ть, как выглядят иначе), но факт остается фактом.

Это прокатывало в принципе, пока какой-то любознательный мобилизованный не поинтересовался "а если вы инженер, то где ваши плоскогубцы, крестовая отвертка и бухта полевки?". Спецназеры почесали тактические очки и согласились, что их выходит, плоскогубцев нет. Винтеры есть, мультикам есть, даже карта болот и брка от комбата – а вот плоскогубцев нет.

После этого ССО стали представляться журналистами, но это быстро кончилось. Инженеров в армии как-то больше воспринимают.

Термин "военные советники", которым попытался козырнуть один капитан летом 15-го в поле под Старогнатовкой, тоже не прижился, потому что пехота сразу начала спрашивать советов по неотложным военным вопросам, вроде "как выиграть войну", "скико советникам платят атошных". Ну и короночка пошла: "есть ли жизнь после дембеля?". Специалисты сильно задумались, короче, с советниками тоже не срослось.

Пришлось вернуться к "инженерам", возить с собой плоскогубцы, отвертку крестовую, бухту полевки и на всякий случай бусоль. Х*р его знает, зачем инженерам бусоль, но без нее спецура еще меньше походила на инженерные войска, чем без плоскогубцев.

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Характеристики с отвертками

Потом последовала попытка проехать на передок, представиться военными капелланами, но тут вышли настоящие капелланы и дали таких люлей, что ССО резко полюбило Господа нашего и даже пообещало поставить свечу. Поставило, что характерно, потом кафе "Сепар" едва потушили.

Так бы и мучились несчастные наши специалисты, если бы какому-нибудь талантливому командиру не пришла в голову идея: вообще не представляться. А чтобы проехать блок – просто поднимать руку в знак приветствия. И все сразу пошло на лад, всюду пропускали, встречали с радостью, наливали кофе, провожали вообще улыбаясь во весь рот. А особенно любознательная спецура по-прежнему представляется то инженерами, то журналистами, то советниками, но никогда капелланами.

Поэтому, если вы спросите, почему на беретном знаке ССО у оборотней такой шикарный золотой пояс, то знайте – за ним овчарка таскает плоскогубцы, крестовую отвертку и бухту полевки. И, может быть, бусоль. С праздником, уважаемые.

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