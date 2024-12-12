Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента. Гарант обнародовал также кадры работы наших защитников.
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Зеленский обратился к бойцам в День Сухопутных войск
Президент Украины утром 12 декабря опубликовал видео работы наших военных по случаю Дня Сухопутных войск. Зеленский поблагодарил защитников за оборону страны и отметил их важную роль в ВСУ.
Сегодня – День Сухопутных войск. Наиболее многочисленный элемент Вооруженных Сил Украины. Воины, которые на своих плечах держат оборону нашей страны и проходят тяжелые бои,
– говорится в сообщении президента.
Он поблагодарил воинов за то, что "защищают, рискуют и не останавливаются".
"С Днем Сухопутных войск Украины. Слава нашим защитникам и защитницам!", – подчеркнул Зеленский.
Наши воины храбро защищают Украину: смотрите видео