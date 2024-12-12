Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента. Гарант оприлюднив також кадри роботи наших захисників.

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Зеленський звернувся до бійців у День Сухопутних військ

Президент України зранку 12 грудня опублікував відео роботи наших військових з нагоди Дня Сухопутних військ. Зеленський подякував захисникам за оборону країни та відзначив їх важливу роль у ЗСУ.

Сьогодні – День Сухопутних військ. Найбільш численний елемент Збройних Сил України. Воїни, які на своїх плечах тримають оборону нашої країни й проходять важкі бої,

– ідеться в повідомленні президента.

Він подякував воїнам за те, що "захищають, ризикують й не зупиняються".

"З Днем Сухопутних військ України. Слава нашим захисникам і захисницям!", – наголосив Зеленський.

Наші воїни хоробро захищають Україну: дивіться відео