Спасатели рекомендуют: ГСЧС обнародовала список лучших подарков ко Дню влюбленных

В этом году День всех влюбленных имеет особое значение для украинцев. Во время войны нужно больше проявлять настоящую заботу к своей второй половинке.

Поэтому спасатели подготовили список особых подарков для украинцев. Они не только согреют и порадуют вашу вторую половинку, но и рассеют тьму.

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Список подарков на 14 февраля от ГСЧС

Фонарик – чтобы романтические прогулки при аварийных отключениях были безопасными.

– чтобы романтические прогулки при аварийных отключениях были безопасными. Фликеры – пусть ваша любовь будет видна издалека, особенно на слабо освещенных дорогах и улицах.

– пусть ваша любовь будет видна издалека, особенно на слабо освещенных дорогах и улицах. Мягкое одеяло – согреет холодными зимними ночами, а по вечерам будет собирать на киносеансы.

– согреет холодными зимними ночами, а по вечерам будет собирать на киносеансы. Гирлянда с батарейками – романтическая атмосфера гарантирована, даже если выключили свет.

– романтическая атмосфера гарантирована, даже если выключили свет. Яркий термос – горячий чай или кофе согреют во время зимних прогулок.

– горячий чай или кофе согреют во время зимних прогулок. Носки из мериноса – всегда хорошая идея в феврале, ведь ноги в тепле – залог здоровья.

– всегда хорошая идея в феврале, ведь ноги в тепле – залог здоровья. Перчатки – чтобы никакие морозы не помешали держаться за руки.

Спасатели показали идеи для подарков на 14 февраля / ГСЧС Украины

Погода на 14 февраля в Украине немного порадует

Погода в Украине 14 февраля будет относительно теплой, но с большим количеством осадков. Днем столбики термометров будут показывать плюсовую температуру.

Облачная погода на Западе продержится весь день. Ночью будет идти дождь. Утром, днем и вечером без осадков. Столбики термометров покажут +4...+6 градусов. На Востоке будет немного прохладнее – +1…+3 градуса. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег.

На севере будет идти дождь. Воздух прогреется до +2…+4 градусов. На юге также ожидается мокрый снег и дожди. Столбики термометров покажут +4...+6 градусов.

В Киеве небо будет облачным. Утром, возможно, пройдет мелкий дождь со снегом, который к середине дня должен закончиться. Температура воздуха будет составлять +2...+4 градуса.