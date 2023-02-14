Тому рятувальники підготували список особливих подарунків для українців. Вони не тільки зігріють та потішать вашу другу половинку, але й розсіють темряву.

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Список подарунків на 14 лютого від ДСНС

Ліхтарик – щоб романтичні прогулянки під час аварійних відключень були безпечними.

– щоб романтичні прогулянки під час аварійних відключень були безпечними. Флікери – нехай ваше кохання буде видно здалеку, особливо на слабко освітлених дорогах та вулицях.

– нехай ваше кохання буде видно здалеку, особливо на слабко освітлених дорогах та вулицях. М'яка ковдра – зігріє холодними зимовими ночами, а вечорами збиратиме на кіносеанси.

– зігріє холодними зимовими ночами, а вечорами збиратиме на кіносеанси. Гірлянда з батарейками – романтична атмосфера гарантована, навіть якщо вимкнули світло.

– романтична атмосфера гарантована, навіть якщо вимкнули світло. Яскравий термос – гарячий чай або кава зігріють під час зимових прогулянок.

– гарячий чай або кава зігріють під час зимових прогулянок. Шкарпетки з мериноса – завжди хороша ідея в лютому, адже ноги в теплі – запорука здоров'я.

– завжди хороша ідея в лютому, адже ноги в теплі – запорука здоров'я. Рукавички – щоб жодні морози не завадили триматися за руки.

Рятувальники показали ідеї для подарунків на 14 лютого / ДСНС України

Погода на 14 лютого в Україні трохи порадує

Погода в Україні 14 лютого буде відносно теплою, але з великою кількістю опадів. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть плюсову температуру.

Хмарна погода на Заході протримається увесь день. Вночі падатиме дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері – без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +4...+6 градусів. На Сході буде трохи прохолодніше – +1...+3 градуси. Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг.

На Півночі протягом усього дня погода буде похмурою, можливі опади. Повітря прогріється до +2...+4 градусів. На Півдні також очікують мокрий сніг та дощі. Стовпчики термометрів покажуть +4...+6 градусів.

У Києві небо весь день буде вкрите хмарами. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ зі снігом, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Температура повітря складатиме +2...+4 градуси.