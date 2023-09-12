Каждое второе воскресенье сентября мы отмечаем День танковых войск. Это праздник мужественных титанов, которые тяжелым вооружением и своим духом наступают на врага, чтобы освобождать наших людей и земли от русской оккупации. Это чрезвычайные люди, которые в короткие сроки способны овладевать затрофеенной или западной техникой и уже ею идти в бой ради свободы Украины.

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Тем более абсурдно осознавать, что во второе воскресенье сентября День танкиста отмечают и в России. В то время, когда мы отмечаем железных рыцарей свободы, враг в этот же день чтит свои оккупационные войска.

День танкиста: исторический контекст

Мы уже не празднуем 9 мая День победы, а вместе с цивилизованным миром чтим память павших в День памяти и победы над нацизмом 8 мая под высказывание "Никогда снова". Это часть декоммунизации, которая должна охватывать не только памятники и улицы, но и даты украинского календаря.

Следовательно, и праздник Дня танкиста в Украине долгое время имел именно советское происхождение. В сентябре – октябре 1944 года Красная армия провела удачное танковое наступление, получившее название "Восточно-Карпатская операция". В результате советы прорвали укрепления Линии Арпада, перешли Карпаты и заняли наше Закарпатье.

Именно эта операция и стала историческим контекстом, чтобы отмечать День танкиста во второе воскресенье сентября в СССР. Праздник "Всесоюзный день танкистов" был установлен в Советском Союзе указом президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года. В этот день во всех столицах республик исполняли двадцать артиллерийских залпов, а во многих городах еще и происходили танковые марши.

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Пока трудно понять, почему в свободной Украине, которая борется с рашизмом и искореняет советское наследие, дольше отмечали этот день в унисон с врагом.

Что еще мы отмечаем в один день с россиянами?

Однако не только танковые войска имеют свой профессиональный праздник в один день с врагом. Заглядывая в наш календарь, понимаешь: предстоит еще много работы в направлении декоммунизации и дерусификации. Следовательно, в один день с Россией мы отмечаем:

  • вторая суббота марта – День землеустроителя;
  • третья суббота марта – День ЖКХ и бытового обслуживания населения;
  • первое воскресенье апреля – День геолога;
  • последнее воскресенье мая – День химика;
  • второе воскресенье июня – День легкой промышленности;
  • 8 июля – День семьи (в России – день семьи, любви и верности);
  • первое воскресенье июля – День морского и речного флота;
  • второе воскресенье июля – День рыбака (Всемирный день рыболовства – 21 ноября);
  • третье воскресенье июля – День металлурга;
  • четвертое воскресенье июля – День работников торговли;
  • второе воскресенье августа – День строителя;
  • 15 августа – День археолога;
  • последнее воскресенье августа – День шахтера;
  • второе воскресенье сентября – День танкиста;
  • третье воскресенье сентября – День работника леса;
  • четвертое воскресенье сентября – День машиностроителя;
  • третье воскресенье октября – День работников пищевой промышленности;
  • 19 ноября – День стеклопроизводителя;
  • 22 декабря – День энергетика.

Наши энергетики, металлурги, работники промышленных секторов – большая составляющая того, что нормальная жизнь в тыловых городах Украины продолжается. В то же время, энергетики и металлурги России помогают оккупантам убивать украинцев, а их промышленность нацелена порабощать и разрушать. Почувствуйте разницу.

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Декоммунизация нашего календаря уже началась

Однако уже есть и положительные перемены. В августе я обратился в Офис Президента, чтобы пересмотреть даты тех праздников, которые у нас совпадают с Россией. Оттуда ответили, что "вопрос направлен в Кабмин с просьбой поручить соответствующим органам исполнительной власти рассмотреть этот вопрос".

Несмотря на то, что содержание ответа от ОП могло показаться только отпиской, мы уже получили определенные результаты.

И это только начало – то, что нужно было изменить немедленно. В дальнейшем должны поработать над тем, чтобы наши энергетики и работники разных промышленностей имели свой профессиональный праздник, который не имел бы ничего общего с врагом.