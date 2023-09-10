День танкистов в Украине: Зеленский сменил название и дату праздника

В Украине утратил силу указ "О Дне танкистов", согласно которому он отмечался во второе воскресенье сентября. Вместо него установили День танковых войск, который будет отмечаться ежегодно 14 сентября.

Об этом говорится в указе №574/2023, информирует 24 Канал. Соответствующее решение связано с необходимостью почтить мужество и героизм воинов-танкистов, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также начало новых военных традиций.

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Когда будут отмечать День танкистов в Украине

Так, празднование Дня танкиста, установленное указом Леонида Кучмы в 1997 году во второе воскресенье сентября, перенесено на 14 сентября. Соответствующий новый указ подписал президент Владимир Зеленский.

Постановляю установить в Украине День танковых войск, который ежегодно отмечать 14 сентября,

– говорится в указе главы государства.

Рада изменила даты празднования Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц

Этот указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, что ранее депутаты поддержали перенос даты ряда праздников. В частности, Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц.

Теперь дату празднования Рождества перенесли на 25 декабря. День Украинской Государственности – с 28 на 15 июля, когда чтят память величайшего державотворца святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого. Кроме того, День защитников и защитниц будет не 14, а 1 октября.

Отметим, что "за" проголосовал 241 народный депутат. "Против" выступили только 2, а еще 65 – не голосовали.