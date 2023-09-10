Про це йдеться в указі №574/2023, інформує 24 Канал. Відповідне рішення пов’язане з необхідністю вшанувати мужність та героїзм воїнів-танкістів, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткуванням нових військових традицій.

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Коли тепер відзначатимуть День танкістів в Україні

Так, святкування Дня танкіста, яке було встановлено указом Леоніда Кучми у 1997 році у другу неділю вересня, перенесено на 14 вересня. Відповідний новий указ підписав президент Володимир Зеленський.

Постановляю установити в Україні День танкових військ, який відзначати щороку 14 вересня,

– йдеться в указі глави держави.

Зверніть увагу! Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Рада змінила дати святкування Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць

Нагадаємо, що раніше депутати підтримали перенесення дати низки свят. Зокрема, Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць.

Відтепер дату святкування Різдва перенесли на 25 грудня. День Української Державності – з 28 на 15 липня, коли вшановують пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого. Окрім того, День захисників і захисниць буде не 14, а 1 жовтня.

Зазначимо, що "за" проголосував 241 народний депутат. "Проти" виступили лише 2, а ще 65 – не голосували.