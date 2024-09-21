В Кривом Роге 23 сентября объявлено днем траура

Ночью россияне нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, в результате чего к сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В частности, речь идет о 3 людях, которых убила Россия, и 3 раненых.

Из-за этого в Кривом Роге будет объявлен день траура. Об этом сообщил руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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В Кривом Роге будет объявлен день траура из-за ночной атаки

Около трех часов ночи россияне нанесли по жилому сектору Кривого Рога ракетный удар. В результате этого, к сожалению, есть трое погибших, среди них 12-летний мальчик с бабушкой, и трое пострадавших.

В понедельник, 23 сентября, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим в результате сегодняшней ракетной атаки врага,

– говорится в сообщении Вилкула.

Редакция 24 Канала выражает свои соболезнования родным и близким. Вечная память погибшим.

Кроме того, из-за атаки там загорелись 2 частных дома. Известно, что спасатели укротили пожары. Также более, чем 20 домов повреждены, еще 2 – разрушены. Изуродованы и школа, гараж и авто. Работают все службы.