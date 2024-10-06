Спасибо тем, кто борется за возможность жить Украине, – Зеленский поздравил бойцов с Днем ТРО

В воскресенье, 6 октября, в Украине празднуют День территориальной обороны. По случаю этого праздника Владимир Зеленский опубликовал поздравление.

Кроме этого, слово к военнослужащим теробороны высказали главнокомандующий Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров. Главное из обращения чиновников, передает 24 Канал.

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Поздравление Зеленского с Днем ТРО

Владимир Зеленский указал, что 6 октября День территориальной обороны – день воинов и подразделений, которые вместе со всеми составляющими Сил обороны и безопасности Украины защищают наше государство и людей.

С первых дней полномасштабной войны тысячи и тысячи воинов ТрО проявили лучшие черты украинского характера, свою смелость и преданность Украине. Защита севера: столицы, Чернигова, Сум. Защита Харькова, бои в Донецкой и Луганской областях, на юге нашего государства,

– добавил президент.

Украинский гарант указал, что Украина гордится каждым, кто действительно устойчив. Зеленский поблагодарил каждого, кто уничтожает врага и завоевывает для Украины возможность жить. Президент почтил память всех павших в боях ради нашей страны.

Поздравление Сырского и Умерова

Главнокомандующий Александр Сырский в своем поздравлении отметил, что подразделения и части ТрО с первых дней, не теряя ни одной минуты, приняли бой с российскими оккупантами в окрестностях родных для них Киева и Чернигова, Сум и Харькова, Херсона и десятков других украинских городов и сел.

Генерал добавил, что впоследствии тысячи украинцев в составе бригад и батальонов теробороны отправились отражать российское нашествие на Восток и Юг. Там они неоднократно демонстрировали свою эффективность и мастерство.

В памяти каждого украинца навсегда запечатлен подвиг солдат, сержантов и офицеров Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Вечный почет и слава всем дочерям и сыновьям нашей страны, которые положили свои жизни в борьбе за свободу и независимость Родины,

– указал Сырский.

По случаю профессионального праздника главнокомандующий пожелал воинам крепкого здоровья, сил, выдержки, силы духа и неугасимой энергии.

В свою очередь Рустем Умеров поздравил бойцов, отметив, что в самое ответственное время они приняли правильное решение стать в строй, с оружием в руках отражая агрессию врага.

Он указал, что военнослужащие теробороны – надежный щит для своих близких, своих родных городов и сел, для миллионов украинцев.

Ваш героизм – напоминание о том, что враг никогда не сможет разделить нас. Сегодня тысячи бойцов со всех уголков нашего государства проходят службу в составе Сил территориальной обороны, борясь бок о бок за свободу и независимость Украины,

– добавил министр.

Умеров поблагодарил воинов ТРО за смелость и верность Украине.

Поздравление с Днем теробороны от Минобороны: смотрите видео