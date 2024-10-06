Окрім цього, промову до військовослужбовців тероборони виголосили Головнокомандувач Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров. Головне зі звернення посадовців, передає 24 Канал.

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Привітання Зеленського з Днем ТрО

Володимир Зеленський вказав, що 6 жовтня День територіальної оборони – день воїнів і підрозділів, які разом з усіма частинами Сил оборони та безпеки України захищають нашу державу та людей.

З перших днів повномасштабної війни тисячі й тисячі воїнів ТрО проявили найкращі риси українського характеру, свою сміливість і відданість Україні. Захист Півночі: столиці, Чернігова, Сум. Захист Харкова, бої на Донеччині та Луганщині, на Півдні нашої держави,

– додав президент.

Український гарант вказав, що Україна пишається кожним, хто справді стійкий. Зеленський подякував кожному, хто знищує ворога та виборює для України можливість жити. Президент вшанував памʼять усіх полеглих у боях заради нашої країни.

Привітання Сирського та Умєрова

Головнокомандувач Олександр Сирський у своєму привітанні зазначив, що підрозділи та частини ТрО з перших днів, не втрачаючи жодної хвилини, прийняли бій з російськими окупантами на околицях рідних для них Києва й Чернігова, Сум і Харкова, Херсона та десятків інших українських міст і сіл.

Генерал додав, що згодом тисячі українців у складі бригад та батальйонів тероборони вирушили відбивати російську навалу на Схід та Південь. Там вони неодноразово демонстрували свою ефективність та майстерність.

У пам’яті кожного українця назавжди закарбований подвиг солдатів, сержантів та офіцерів Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Вічна шана і слава усім донькам і синам нашої країни, які поклали свої життя у боротьбі за волю і незалежність Батьківщини,

– вказав Сирський.

З нагоди професійного свята Головнокомандувач побажав воїнам міцного здоров’я, наснаги, витримки, сили духу та незгасимої енергії.

Своєю чергою Рустем Умєров привітав бійців, зазначивши, що у найвідповідальніший час вони прийняли правильне рішення стати у стрій, зі зброєю в руках відбиваючи агресію ворога.

Він вказав, що військовослужбовці тероборони – надійний щит для своїх близьких, своїх рідних міст та сіл, для мільйонів українців.

Ваш героїзм – нагадування про те, що ворог ніколи не зможе розділити нас. Сьогодні тисячі бійців з усіх куточків нашої держави проходять службу у складі Сил територіальної оборони, виборюючи пліч-о-пліч волю та незалежність України,

– додав міністр.

Умєров подякував воїнам ТрО за сміливість та вірність Україні.

Привітання з Днем тероборони від Міноборони: дивіться відео