День у оккупантов не задался: похоже, еще одна серия Чернобаевки, – Хлань

у российских оккупантов тяжелый день в Херсонской области – ВСУ нанесли серию ударов по Чернобаевке. Местные сообщают о взрывах.

Об этом сообщил советник главы Херсонской военной администрации, депутат местного облсовета Сергей Хлань. Предварительно местные жители публиковали фото и видео, где были видны клубы дыма в небе над Херсонщиной.

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Похоже, еще одна серия Чернобаевки. Местные сообщают о взрывах. День у российских оккупантов не заладился,

– отметил Хлань.

Сергей Хлань добавил, что на южном фронте произошел перелом, повлиявший не только на военную обстановку, но и на настроения херсонцев.

Последние взрывы в районе Чернобыевки были тоже не так давно – 22 июля. Однако ничего нового, это уже скорее хорошая традиция ВСУ. Чернобаевка – не единственное место в Херсонской области, где за предыдущие несколько дней были взрывы на складах боеприпасов оккупантов. В понедельник, 18 июля, было попадание в склад в Райском возле Новой Каховки.

ВСУ идут: захватчики оказались в ловушке

Сегодня в ВСУ подтвердили, что ударили вчера вечером по Антоновскому мосту. Оккупанты признали, что в результате атаки мост сильно поврежден, поэтому движение по нему прекратили.

К слову, оккупационные власти Херсона заявляли о 10 ракетах, а некоторые из них якобы сбили российские системы ПВО. Также захватчики оправдываются, мол, поврежденный мост и успешная атака ВСУ никак не отразится на ходе войны.

ВСУ действительно приближаются к Херсону и скоро освободят область от оккупации.

В Офисе Президента пошутили над оккупантами, которые теперь оказались в ловушке. В частности, как посоветовал Михаил Подоляк, российским оккупантам следует учиться вплавь пересекать Днепр. Он также посоветовал им покинуть Херсон добровольно, пока есть возможность. Ведь ВСУ в третий раз могут и не предупредить.

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