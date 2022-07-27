Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації, депутат місцевої облради Сергій Хлань. Попередньо, місцеві жителі публікували фото та відео, де було видно клубки диму у небі над Херсонщиною.

Увага ЗСУ потужно атакували Антонівський міст у Херсоні: все, що про це відомо

Схоже, ще одна серія Чорнобаївки. Місцеві повідомляють про вибухи. День у російських окупантів не заладився,

– зазначив Хлань.

Сергій Хлань додав, що на південному фронті відбувся перелам, який вплинув не тільки на воєнну обстановку, а й на настрої херсонців.

Останні вибухи у районі Чорнобаївки були теж не так давно – 22 липня. Однак, нічого нового, це уже скоріше гарна традиція ЗСУ. Чорнобаївка – не єдине місце на Херсонщині, де за попередні декілька днів були вибухи на складах боєприпасів окупантів. В понеділок, 18 липня, було влучання у склад в Райське біля Нової Каховки.

ЗСУ йдуть: загарбники опинились в пастці

Сьогодні у ЗСУ підтвердили, що вдарили вчора ввечері по Антонівському мосту. Окупанти визнали, що внаслідок атаки міст дуже пошкоджено, тож рух ним припинили.

До слова, окупаційна влада Херсону заявляла про 10 ракет, а деякі з них нібито збили російські системи ППО. Також загарбники виправдовуються, мовляв, пошкоджений міст та успішна атака ЗСУ ніяк не вплине на хід війни.

ЗСУ дійсно наближаються до Херсону і скоро звільнять область з окупації.

В Офісі Президента пожартували з окупантів, які тепер опинились в пастці. Зокрема, як порадив Михайло Подоляк, російським окупантам слід вчитися вплав перетинати Дніпро. Він також порадив їм залишити Херсон добровільно, поки є змога. Адже ЗСУ втретє можуть і не попередити.

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