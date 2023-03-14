Защищаем Украину по зову сердца, – трогательные поздравления от военных в День добровольца

Каждый год 14 марта отмечают День украинского добровольца. Это праздник в честь граждан нашего государства, решивших пойти в ряды Вооруженных Сил добровольно и по большей части не имея военного опыта.

Отметим, День украинского добровольца начали праздновать с 2017 года после соответствующего решения Верховной Рады. Дата 14 марта была выбрана не случайно, ведь именно в этот день в 2014 году на базу в Новых Петровцах с Майдана Независимости отправились первые 500 бойцов-добровольцев для формирования первого добровольческого батальона. Что об этом празднике думают сами военные, читайте в этом материале 24 Канала.

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Для военных-добровольцев этот день особенный

Военнослужащий Виталий Маркив, ставший одним из первых украинских добровольцев в 2014 году, на своей фейсбук-странице поздравил всех с этим днем. Вместе с тем он процитировал первого главу ОУН Евгения Коновальца: "В огне переплавляется железо в сталь, а в борьбе превращается народ в нацию", а также опубликовал фотографии со службы.

Поздравление от Маркива с Днем украинского добровольца / фото с его страницы

Кроме того, на странице Маркива появилось сообщение знаменитого добровольческого Батальона имени генерала Кульчицкого, с которого началось превращение Самообороны Майдана в военное формирование.

Сегодня мы отмечаем девятую годовщину со дня создания нашего подразделения – Батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого! И сегодня же мы отмечаем День добровольца,

– говорится в сообщении.



С Днем украинского добровольца! / Изображение Батальона им. Кульчицкого

К поздравлениям в этот день своих собратьев присоединилась, в частности, 40 Отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта. В пресс-службе заметили, что в этом году этот день особенный, чрезвычайно актуальный и важный, ведь "мы не могли даже представить, что в результате войны со стороны России добровольцами станет такое большое количество украинцев". Также там констатировали, что добровольцы – это действительно люди доброй воли.

Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова на своей странице в фейсбуке 14 марта написал, что "чтобы пришло на землю ожидаемое счастье, нужен большой труд", процитировав выдающегося украинского писателя Михаила Коцюбинского. Очевидно, что эти строки, в частности об украинских добровольцах, которые с 2014 года защищают наше государство от агрессора.

Благодаря людям доброй воли и вопреки всем препятствиям на всех уровнях – они защитили страну в страшные времена нападения России в 2014 и продолжают держать героическую оборону на всех фронтах от исконного врага по сей день. Поздравление всем людям доброй воли! Если бы не вы/мы, была бы сегодня Украина? Сегодня наш праздник,

– указано в сообщении.

Военная часть А3955 Главного управления оперативного обеспечения ВСУ в своем фейсбуке опубликовала мощное видео с украинскими военными. В подписи к ролику упоминается о преемственности поколений, ведь сильный дух и патриотизм – это то, что в крови каждого украинца благодаря казакам из Запорожской Сечи, Легиону Украинских Сечевых Стрельцов, Украинской Повстанческой Армий и, конечно, украинским добровольцам 2013 – 2024 годов.

Поздравление с Днем добровольца: смотрите видео от А3955

Pizza Veterano – сообщество украинских ветеранов, готовящее вкуснейшую пиццу – назвало то, что сделали добровольческие батальоны, настоящим подвигом.

"Сегодня день настоящих патриотов своей страны! Самые искренние поздравления и почет всем, добровольцам и военным, которые с 2014 года сознательно защищают нашу страну. Всем, кто в самые тяжелые времена оставил свою гражданскую жизнь ради нашего будущего", – говорится в сообщении.

В ОП и Генштабе поздравили добровольцев

Глава нашего государства Владимир Зеленский посвятил сообщение в своих социальных сетях украинским добровольцам. По его словам, добровольцы в прошлом – это люди разных профессий с разным жизненным путем и историей.

Сейчас – героические воины. И обязательно придет время – станут украинскими победителями. Украинские добровольцы, по зову сердца вставшие на защиту независимости нашего государства и достойно защищающие Украину вместе со всеми бойцами наших сил обороны и безопасности,

– указано в источнике.

На странице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 14 марта также появилось сообщение, в котором он поздравляет украинских добровольцев.

Поздравление добровольцев от госструктур

В Нацполиции констатировали, что украинские добровольцы – это люди победы, смелости и преданности. Также там отметили, что в настоящее время, в самые тяжелые времена для нашего государства, добровольцы – это мощь и опора украинского сопротивления.

В Госпогранслужбе отметили, что добровольцы – это те, кто пошел служить не ради славе и наградам, а по зову сердца. Кроме того, там акцентировали, что не дожидаясь повестки с начала широкомасштабной войны к рядам пограничников присоединились тысячи добровольцев.

Также в Главном управлении разведки не могли не вспомнить об украинских добровольцах. В частности, там отметили, что это люди, которые осваивают военные навыки, уничтожают врага на фронте, спасают жизнь раненых.

В СБУ поздравили с праздником всех украинских добровольцев и призвали уничтожать российских окупантов до полной победы.

Инициатива от семей защитников "Азовстали"

Ассоциация семей защитников "Азовстали" призвала прийти 14 марта в 18:00 на Софийскую площадь в Киеве с лампадками и баннерами с названиями добробатов в знак почтения к добровольцам.

Также в организации подчеркнули, что "День добровольца призван напомнить каждому украинцу подвиг вчерашних отчаянных людей, которые, не имея военного опыта, сменили семейный уют на окопы в самое тяжелое для государства время".



Чествование памяти добровольцев / Ассоциация семей защитников "Азовстали"

В заключение также вспомним о поздравлении от защитницы "Азовстали" Екатерины Полищук ("Пташки"). Украинская парамедик-доброволец в своем инстаграме написала, что для нее День добровольца – это самый большой праздник в году.