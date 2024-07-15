15 июля – День Украинской Государственности: почему этот праздник важен

В понедельник, 15 июля, отмечается День Украинской Государственности. Праздник ввели в 2021 году, согласно указу президента Владимира Зеленского. Вместе с этим сегодня имеем еще одну памятную дату – День крещения Киевской Руси.

Инициировали введение такого события еще в 2018 году. Это, в частности, предложили сделать Герой Украины Левко Лукьяненко, Виктор Ющенко, Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Руслан Стефанчук и Андрей Парубий. Впоследствии с таким предложением обратились в парламент. Указ о введении праздника Владимир Зеленский подписал во время заседания по случаю тридцатой годовщины независимости Украины, передает 24 Канал.

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День Украинской Государственности: история праздника

Ранее День Украинской Государственности отмечался 28 июля. После перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь, празднование перенесли на 15 июля. Сегодня украинцы должны были бы иметь выходной день, однако из-за действия военного положения он отменен.

В этот день вспоминается история Украины: со времен крещения Киевской Руси до наших дней. Миру в очередной раз напоминают, что наша страна – самостоятельная и независимая, поскольку российская пропаганда уже много лет делает все, чтобы это отрицать. Мы – не единый народ, не братья, и никогда ими не были – вот основной месседж!

15 июля – День Украинской Государственности / Фото Freepik

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Не зря День Украинской Государственности празднуем вместе с Днем крещения Киевской Руси. Дело в том, что именно во время правления Владимира Великого Украина сблизилась с европейскими государствами, а особенно после крещения. Впоследствии украинцы продолжили рассказывать о своей стране на мировом уровне.

В наше время этот праздник имеет особенно важное значение. Россия постоянно переписывает украинскую историю. В 2014 году государство-агрессор развязало жестокую войну на Востоке Украины, а в 2022 начало полномасштабное вторжение. Российские захватчики разрушают и оккупируют наши города и села, уничтожают культуру, утверждают, что Украину создал Ленин и продолжают искать Бандеру, который умер в далеком 1959 году.

Сегодня нужно еще раз напоминать миру об Украине и рассказывать обо всех ужасах войны, которые здесь происходят. Россияне не прекращают совершать военные преступления на территории нашей страны. Недавно они ударили ракетой по детской больнице "Охматдет" и очевидно, что не собираются на этом останавливаться. Цель России – стереть Украину с лица земли, однако этого никогда не будет. Мы обязательно победим и отомстим за все совершенное зло!