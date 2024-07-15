Ініціювали запровадження такої події ще у 2018 році. Це, зокрема, запропонували зробити Герой України Левко Лук'яненко, Віктор Ющенко, Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Руслан Стефанчук та Андрій Парубій. Згодом з такою пропозицією звернулися до парламенту. Указ про запровадження свята Володимир Зеленський підписав під час засідання з нагоди тридцятої річниці незалежності України, передає 24 Канал.

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День Української Державності: історія свята

Раніше День Української Державності відзначався 28 липня. Після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар, святкування перенесли на 15 липня. Сьогодні українці мали б мати вихідний день, однак через дію воєнного стану він скасований.

У цей день згадується історія України: від часів хрещення Київської Русі до сьогодення. Світові вкотре нагадують, що наша країна – самостійна та незалежна, оскільки російська пропаганда вже багато років робить все, щоб це заперечити. Ми – не єдиний народ, не брати, і ніколи ними не були – ось основний меседж!

15 липня – День Української Державності / Фото Freepik

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Не дарма День Української Державності святкуємо разом з Днем хрещення Київської Русі. Річ у тім, що саме під час правління Володимира Великого Україна зблизилася з європейськими державами, а особливо після хрещення. Згодом українці продовжили розповідати про свою країну на світовому рівні.

У наш час це свято має особливо важливе значення. Росія постійно переписує українську історію. У 2014 році держава-агресорка розв'язала жорстоку війну на Сході України, а у 2022 розпочала повномасштабне вторгнення. Російські загарбники руйнують та окуповують наші міста і села, знищують культуру, стверджують, що Україну створив Ленін та продовжують шукати Бандеру, який помер у далекому 1959 році.

Сьогодні потрібно вкотре нагадувати світові про Україну та розповідати про всі жахи війни, які тут відбуваються. Росіяни не припиняють вчиняти воєнні злочини на території нашої країни. Нещодавно вони вдарили ракетою по дитячій лікарні "Охматдит" і очевидно, що не збираються на цьому зупинятися. Ціль Росії – стерти Україну з лиця землі, однак цього ніколи не буде. Ми обов'язково переможемо та помстимося за все скоєне зло!