День Украинской Государственности: что известно о празднике, который впервые отметим 28 июля

Впервые в истории 28 июля Украина отмечает День Украинской Государственности. Этот праздник ввел президент Владимир Зеленский в День Независимости в 2021 году.

Указ о новом празднике глава государства подписал во время торжеств к 30-летию Независимости Украины. Об этом Владимир Зеленский сообщил во время заседания Верховной Рады, передает 24 канал.

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28 июля также отмечают Крещение Киевской Руси – Украины

Днем Украинской Государственности выбрали 28 июля – именно тогда также отмечают Крещение Киевской Руси – Украины. Зеленский в своей поздравительной речи заметил: государственность нашей страны началась с основания Киева.

Точкой отсчета мы считаем год основания Киева – столицы Киевской Руси – Украины, которую не зря называют местом, где все начинается,

– сказал 24 августа 2021 года Зеленский.

28 июля согласно постановлению, которое внесли в парламент сразу 25 августа, – выходной день. Законопроект рассмотрели народные избранники уже 31 мая 2022 года, во время полномасштабной войны, которую начала россия, – за праздник было 257 нардепов.

Закон вступил в силу 9 июня 2022 года

Закон вступил в силу 9 июня 2022 года. А несколько дней назад за работу ко Дню Украинской Государственности принялось Министерство культуры и обнародовало концепцию единой визуальной символики праздника.

В Минкульте подчеркнули, что идея праздника – утверждение связи украинцев, живущих сейчас, со многими поколениями нашего народа.

Минкульт презентовал единую концепцию праздника / Фото Министерства культуры и информационной политики

Украинцы никогда не отдадут независимость, – Зеленский

О празднике, который анонсировал почти год назад, в обращении от 24 июля 2022 года упомянул и президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что знаково, что Украина впервые будет отмечать День Украинской Государственности во время войны.

Но отметим. Вопреки всему. Потому что украинцев не сломать. После всего, что прошел наш народ, после всего, чему мы научились за столетие, украинцы никогда не отдадут независимость,

– подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что государственный опыт Украины достигает тысячи лет. И сейчас в подвигах наших воинов и ежедневной работе украинцев отражаются те же характеры борцов за собственное государство, что и столетие назад. Что касается врага, то только те, кто не знает украинцев и их историю, могли принять решение напасть. Сейчас в мире нет сомневающихся в победе нашего государства.

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Стоит посмотреть – Зеленский о Дне Украинской Государственности:

Редакция 24 канала поздравляет украинцев с Днем Украинской Государственности и благодарит всех борцов за независимость – как прошлых, так и тех, что прямо сейчас дают отпор агрессору на фронте.