Указ про нове свято глава держави підписав під час урочистостей до 30-ї річниці Незалежності України. Про це Володимир Зеленський повідомив під час засідання Верховної Ради, інформує 24 канал.

До теми Попри війну: Зеленський відповів, чи відзначатиме Україна День Незалежності

28 липня також відзначають Хрещення Київської Русі – України

Днем Української Державності обрали 28 липня – саме тоді також відзначають Хрещення Київської Русі – України. Зеленський у своїй вітальній промові зауважив: державність нашої країни почалась із заснування Києва.

Точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва – столиці Київської Русі – України, яку недаремно називають місцем, де все починається,

– сказав 24 серпня 2021 року Зеленський.

28 липня згідно з постановою, яку внесли у парламент одразу 25 серпня, – вихідний день. Законопроєкт розглянули народні обранці вже 31 травня 2022 року, під час повномасштабної війни, яку почала росія, – "за" свято були 257 нардепів.

Закон набрав чинності 9 червня 2022 року

Закон набрав чинності 9 червня 2022 року. А кілька днів тому за роботу до Дня Української Державності взялось Міністерство культури і оприлюднило концепцію єдиної візуальної символіки свята.

Важливо! У Мінкульті наголосили, що ідея свята – утвердження зв'язку українців, які живуть тепер, з багатьма поколіннями нашого народу.

Мінкульт презентував єдину концепцію свята / Фото Міністерства культури та інформаційної політики

Українці ніколи не віддадуть незалежності, – Зеленський

Про свято, яке анонсував майже рік тому, у зверненні від 24 липня 2022 року згадав і президент Володимир Зеленський. Глава країни зауважив, що знаково, що Україна вперше відзначатиме День Української Державності під час війни.

Але відзначимо. Попри все. Бо українців не зламати. Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за століття, українці ніколи не віддадуть незалежності,

– наголосив президент.

Зеленський розповів, що державотворчий досвід України сягає тисячі років. І зараз в подвигах наших воїнів та щоденній роботі українців відображаються ті самі характери борців за власну державу, що і століття тому. Щодо ворога, то лише ті, хто не знає українців та їхню історію, могли ухвалити рішення напасти. Зараз у світі не має тих, хто сумнівається у перемозі нашої держави.

Читайте також Подоляк розповів про кроки, які наближають термін закінчення війни

Редакція 24 каналу вітає українців з Днем Української Державності і дякує всім борцям за незалежність – як минулим, так і тим, що прямо зараз дають відсіч агресору на фронті.

Варто переглянути – Зеленський про День Української Державності: