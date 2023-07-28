Украина празднует День Украинской Государственности: почему этот праздник сейчас важен и что нужно знать

Сегодня, 28 июля, Украина отмечает День государственности и День крещения Руси-Украины. По этому случаю проходят торжества на государственном уровне.

Праздник Дня государственности Украина отмечает уже второй раз. В следующем же 2024 году его будут отмечать 15 июля. Причина – решение президента и переход на новоюлианский календарь.

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Почему этот праздник важен

День украинской государственности был основан указом Владимира Зеленского – президент подписал его прямо на Майдане Независимости 24 августа 2021 года. Тогда наше государство отмечало 30-ю годовщину Независимости.

Мы не сироты и не найденыши. Мы потомки могущественной страны, которая была центром Европы. Здесь началась и наша государственность. Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности – в день Крещения Киевской Руси – Украины,

– сказал тогда Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что православие и старославянский язык начали именно с Киевской Руси. Украинцы до сих пор православные, а современный украинский язык является правопреемником старославянского.

Что нужно знать о Дне украинской государственности

Кратко напомнили об этом в Ukraine NOW. Там акцентируют внимание: праздник помогает бороться за историческую правду и противостоять российским фейкам.

Что означает День государственности для украинцев сегодня / Ukraine NOW

Что такое "Русь – Украина"

Праздник Дня государственности утверждает мнение о том, что современное государство Украина уходит корнями в старину, в частности, ведет свою родословную с княжеских времен. Выражение "Украина – Русь" принадлежит Михаилу Грушевскому, историку и политическому деятелю, главе УНР. Самое известное его произведение называется "История Украины – Руси" – это 10-томная монография. Она писалась на протяжении многих лет и положена в основу современного понимания исторических событий.

Используя выражение Грушевского, мы подчеркиваем свою связь с людьми, которые жили на наших землях тысячу лет назад. Ведь Русь была именно Киевской: на киевских холмах, согласно легенде, Андрей Первозванный поставил свой крест и в днепровских водах Владимир окрестил русичей. Как бы ни хотели россияне, эти события произошли именно в Украине. У России тогда еще не было государственности, а крупные города, в частности Великий Новгород, также входили в состав Киевской Руси.

Как празднуют этот день

31 мая 2022 года Рада приняла закон о том, чтобы сделать этот день выходным, но на время военного положения даже государственные праздники являются рабочими днями.

Православная Церковь Украины напомнила, что "1035 лет назад наш народ обратился к истинному Богу". А митрополит Епифаний указал, что за ценности, заложенные более тысячи лет назад, – свободу, государственность, европейскую идентичность, – приходится бороться и сегодня.

ПЦУ поздравляет с Днем государственности: смотрите видео

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры прошла божественная литургия.

Литургия в лавре: смотрите видео

Кто уже поздравил с праздником

Государственные деятели поздравляют украинцев, в частности Владимир Зеленский уделил много внимания будущей победе Украины над Россией.

Победить – это подтвердить ценностные ориентиры, заложенные еще тогда, за тысячелетия до нас с вами. Это выбор единения с миром, быть участником мировой истории, чтобы иметь право на собственную историю своего народа, своей земли, своего государства. Это выбор Украины – быть силой, иначе Украина не может, иначе Украине не быть,

– убежден президент.

По мнению Зеленского, Украина должна не только победить, но и стать настолько сильной, чтобы больше никто не мог посягнуть на ее территориальную целостность.

Андрей Ермак напомнил, что "украинское солнце обязательно взойдет на всех наших территориях".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль нашел важные слова для обычных людей и поблагодарил защитников.

Украинское государство существует для людей, ради людей и силами людей. Героические, несокрушимые, талантливые, креативные, трудолюбивые и любящие. Это сила, которую врагу не остановить и не запугать. Никогда,

– уверен Шмыгаль.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркивает: нашей государственности и борьбе за нее не одна тысяча лет. А дата празднования символическая, потому что "крещение означало превращение Киевской Руси в полноправное государство в христианском мире".

Министерство культуры и информационной политики Украины также присоединилось к поздравлениям.

Украинская государственность – это не только политическая форма, но и духовное состояние каждого из нас. Этот момент, когда мы сплочены, когда наше национальное сознание и национальная гордость объединяют нас,

– указывает МКИП.

Там отметили, что этот день отмечает все этапы государственности, от Руси до настоящего, а принятие князем Владимиром крещения стало цивилизационным выбором.

Яркие фото, напоминающие о нашей идентичности и борьбе за нее / МКИП

Поздравление Сил обороны

Все праздничные слова содержали благодарность защитникам, ведь за государственность борются прежде всего на фронте.

Поздравило с Днем государственности Министерство обороны.

Защита Государственности сегодня – первоочередная обязанность Сил обороны Украины и всего украинского народа. Не оставим кровавую российскую войну в наследство нашим потомкам! Защитим и построим Украинское Государство свободным и богатым,

– призывают там.

Главное управление разведки подготовило сильное и щемящее поздравление.

Государственность звучит радиоскрежетом рации, гулом боевой авиации, грохотом гусениц, ударами затвора винтовки. Государственность звучит детским смехом. Государственность звучит на украинском языке,

– отмечают разведчики.

ГУР напоминает: государственность – в наших руках!

Достаточно лаконичным было командование Сухопутных войск.

От князей и казаков до ВСУ: этапы украинской государственности

Среди историков пока нет согласия, когда именно возникло национальное государство, то есть когда украинцы осознали себя отдельной нацией. В Киевской Руси еще были племена. Как бы там ни было, но на территории современной Украины были такие государственные образования:

Киевская Русь;

Галицко-Волынское княжество;

Украинское казачье государство;

Украинская Народная Республика (Центральная Рада), Украинское государство (гетманат Павла Скоропадского), Украинская Народная Республика; (Директория), Западно-Украинская Народная Республика;

Карпатская Украина;

современная независимая Украина.

Это факт, который не подлежит оспариванию. А потомки людей, творивших государство – это мы. Мы говорим на разных языках и принадлежим к разным национальностям. Мы можем не быть украинцами по крови, но сейчас делаем свой выбор – жить в независимой Украине и строить ее государственность. Мы живем на этой земле, и мы прогоняем с нее врага. И именно нам, а не оккупантам здесь жить.