Свято Дня державності наша держава святкує уже вдруге. Наступного ж 2024 року його відзначатимуть 15 липня. Причина – рішення президента та перехід на новоюліанський календар.

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Чому це свято важливе

День української державності був започаткований указом Володимира Зеленського – президент підписав його просто на Майдані Незалежності 24 серпня 2021 року. Тоді наша держава відзначала 30-ту річницю Незалежності.

Ми не сироти й не знайди. Ми нащадки могутньої країни, яка була центром Європи. Тут почалась і наша державність. Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності – у день Хрещення Київської Русі – України,

– сказав тоді Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що православ'я і старослов'янська мова взяли початок саме із Київської Русі. Українці досі є православними, а сучасна українська мова є правонаступницею старослов'янської.

Що треба знати про День української державності

Коротко нагадали про це в Ukraine NOW. Там акцентують: свято допомагає боротися за історичну правду і протистояти російським фейкам.

Що означає День державності для українців сьогодні / Ukraine NOW

Що таке "Русь – Україна"

Свято Дня державності утверджує думку про те, що сучасна держава Україна сягає корінням сивої давнини, зокрема веде свій родовід з княжих часів. Вислів "Україна – Русь" належить Михайлові Грушевському, історику та політичному діячеві голові УНР. Найвідоміший його твір називається "Історія України – Руси" – це 10-томова монографія. Вона писалася протягом багатьох років, і її покладено в основу сучасного розуміння історичних подій.

Використовуючи вислів Грушевського, ми підкреслюємо свій зв'язок із тими людьми, які жили на наших землях тисячу років тому. Адже Русь була саме Київською: на київських пагорбах, згідно з легендою, Андрій Первозваний поставив свій хрест і в дніпровських водах Володимир охрестив русичів. Як би не хотіли росіяни, та ці події сталися саме в Україні. У Росії ж тоді ще не було державності, а великі міста, зокрема Великий Новгород, також входили до складу Київської Русі.

Як святкують цей день

31 травня 2022 року Рада прийняла закон про те, щоб зробити цей день вихідним, але на час воєнного стану навіть державні свята є робочими днями.

Православна Церква України нагадала, що "1035 років тому наш народ навернувся до істинного Бога". А митрополит Епіфаній указав, що за цінності, закладені понад тисячу років тому – волю, державність, європейську ідентичність, – доводиться боротися і сьогодні.

ПЦУ вітає з Днем державності: дивіться відео

В Успенському соборі Києво-Печерської лаври пройшла божественна літургія.

Літургія в лаврі: дивіться відео

Хто вже привітав зі святом

Державні діячі вітають українців, зокрема Володимир Зеленський приділив багато уваги майбутній перемозі України над Росією.

Перемогти – це підтвердити ціннісні орієнтири, що були закладені ще тоді, за тисячоліття до нас з вами. Це вибір єднання зі світом, бути учасником світової історії, щоб мати право на власну історію свого народу, своєї землі, своєї держави. Це вибір України – бути силою, інакше Україна не може, інакше Україні не бути,

– переконаний президент.

На думку Зеленського, Україна має не тільки перемогти, а й стати настільки сильною, щоб більше ніхто не міг зазіхнути на її територіальну цілісність.

Андрій Єрмак нагадав, що "українське сонце обов'язково зійде на всіх наших територіях".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль знайшов важливі слова для звичайних людей і подякував захисникам.

Українська держава існує для людей, заради людей і силами людей. Героїчні, незламні, талановиті, креативні, працьовиті та люблячі. Це сила, яку ворогу не спинити й не залякати. Ніколи,

– впевнений Шмигаль.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголошує: нашій державності і боротьбі за неї не одна тисяча років. А дата святкування символічна, бо "хрещення означало перетворення Київської Русі на повноправну державу в християнському світі".

Міністерство культури та інформаційної політики України також долучилося до привітань.

Українська Державність – це не лише політична форма, а й духовний стан кожного з нас. Цей момент, коли ми згуртовані, коли наша національна свідомість та національна гордість об'єднують нас,

– указує МКІП.

Там наголосили, що цей день вшановує всі етапи державності, від Русі до сьогодення, а прийняття князем Володимиром хрещення стало цивілізаційним вибором.

Яскраві фото, які нагадують про нашу ідентичність і боротьбу за неї / МКІП

Вітання Сил оборони

Усі святкові слова містили подяку захисникам, адже державність виборюється передусім на фронті.

Привітало з Днем державності Міністерство оборони.

Захист Державності сьогодні – першочерговий обов'язок Сил оборони України і всього українського народу. Не залишимо криваву російську війну у спадок нашим нащадкам! Захистимо і розбудуємо Українську Державу вільною і заможною,

– закликають там.

Головне управління розвідки підготувало сильне та щемливе вітання.

Державність звучить радіоскреготом рації, гулом бойової авіації, гуркотом гусениць, ударами затвора гвинтівки. Державність звучить дитячим сміхом. Державність звучить українською мовою,

– зазначають розвідники.

ГУР нагадує: державність – у наших руках!

Досить лаконічним було командування Сухопутних військ.

Від князів і козаків до ЗСУ: етапи української державності

Серед істориків поки нема згоди, коли саме постала національна держава, тобто коли українці усвідомили себе окремою нацією. За Київської Русі ще були племена. Хай там як, але на території сучасної України були такі державні утворення:

Київська Русь;

Галицько-Волинське князівство;

Українська козацька держава;

Українська Народна Республіка (Центральна Рада), Українська держава (гетьманат Павла Скоропадського), Українська Народна Республіка (Директорія), Західно-Українська Народна Республіка;

Карпатська Україна;

сучасна незалежна Україна.

Це факт, який не підлягає запереченню. А нащадки людей, які творили державу, – це ми. Ми говоримо різними мовами і належимо до різних національностей. Ми можемо не бути українцями по крові, та зараз ми робимо свій вибір – жити в незалежній Україні і будувати її державність. Ми живемо на цій землі і ми проганяємо з неї ворога. І саме нам, а не окупантам, тут жити.