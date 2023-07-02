Ликвидация "Москвы", освобождение Змеиного – лишь начало, – мощное поздравление командующего ВМС

Украина в первое воскресенье июля отмечает День Военно-морских сил ВСУ. Алексей Неижпапа поздравил военнослужащих Военно-морских сил ВСУ по случаю праздника.

Командующий заверил, что он поздравляет военных с чувством гордости и благодарности. Ведь они бок о бок с побратимами ежедневно уничтожают врага и освобождают Украину от оккупантов, пишет 24 Канал.

Заметьте День Военно-морских сил Украины: поздравляем всех причастных с праздником

Командующий Военно-морскими силами ВСУ поздравил с праздником

И уничтожение крейсера "Москва" или освобождение Змеиного – это только начало. Мужество и преданность, которую вы проявляете в обороне наших морских рубежей, свидетельствуют о свободе нашей страны в борьбе против захватчиков,

– заявил командующий.

Алексей Неижпапа заметил, что его военные постоянно демонстрируют силу и профессионализм, способность выполнять задачи в любых условиях.

Вице-адмирал объяснил, что бойцы Военно-морских сил ВСУ – воины трех стихий, ведь проводят успешные операции на море, суше и воздухе. Именно их верность, мужество и сила – это залог победы Украины.

Экипажи украинских кораблей вместе с бойцами морской пехоты, авиации и других подразделений воюют за украинскую независимость на одном из важнейших участков нашей обороны – в Черноморском регионе и на Юге.

105 лет назад на кораблях Черноморского флота и в Севастопольской крепости торжественно были подняты украинские флаги и Военно-морской флаг Украинского государства. И это свидетельствует о том, что флоту Украины и украинскому государству далеко не 30 лет,

– заметил Алексей Неижпапа.

Кроме того, добавил, что Украина помнит и склоняет головы перед теми, кто отдал жизнь за Родину. Их самопожертвование останется в наших сердцах.

"Готовность к борьбе, высокая профессиональная подготовка, дух патриотизма, единство и решительность перед лицом врага вдохновляют весь мир! Я горжусь вами! Вы – непобедимые герои, несущие дух свободы и независимости", – заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также поздравил побратимов с Днем Военно-морских сил ВСУ. Генерал поблагодарил за верность, стойкость и профессионализм.

Залужный опубликовал ролик в День Военно-морских сил ВСУ: смотрите видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лаконично: "Слава Военно-морским силам Вооруженных Сил Украины! Гордимся! Усиливаем! Побеждаем!"

Одесский городской совет написала, что по случаю праздника в центре Одессы на Думской площади подняли Военно-морской флаг ВСУ.

Поднятие флага и деятельность Военно-морских сил ВСУ / Фото из телеграма Одесского городского совета и Владимира Зеленского