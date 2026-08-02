Зеленский подчеркнул, что за годы полномасштабной войны Воздушные Силы стали значительно сильнее и приобрели уникальный боевой опыт.

Зеленский поздравил Воздушные Силы ВСУ

Зеленский в обращении по случаю Дня Воздушных Сил ВСУ отметил вклад всех подразделений, обеспечивающих оборону украинского неба. Президент отдельно упомянул военных летчиков, бойцов противовоздушной обороны, мобильные огневые группы, зенитчиков, радиотехнические подразделения и инженеров. За годы войны украинские Воздушные Силы выполнили тысячи боевых задач.

За годы войны наши Воздушные Силы стали значительно сильнее. Мы получили современную боевую авиацию, эффективные системы ПВО. Таких систем пока недостаточно, чтобы полностью закрыть наше небо от российских ракет, но сегодня украинский воздушный щит уже является одним из самых сильных в Европе. И именно благодаря профессионализму и опыту наших воинов, которые доказывали это уже неоднократно, перехватывая самые сложные цели даже в условиях дефицита того или иного оборудования,

– заявил Зеленский.

Президент отметил, что украинские защитники неба работают в чрезвычайно сложных условиях, потому что Россия регулярно применяет против Украины ракеты различных типов, ударные беспилотники и авиационные средства поражения.

Украина отмечает День Воздушных Сил: смотрите видео

В конце обращения Владимир Зеленский поблагодарил каждого военного, участвующего в защите воздушного пространства Украины. Также глава государства почтил память военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач.

Напомним, ежегодно в первое воскресенье августа в Украине отмечают День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины – профессиональный праздник военнослужащих, защищающих воздушное пространство государства. Официально дата празднования была установлена в 2007 году указом президента Виктора Ющенко, хотя история украинской военной авиации началась значительно раньше.

Воздушные силы ВСУ как отдельный вид войск были созданы в 2004 году путем объединения Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины. В состав этого рода войск ВСУ входят истребительная, бомбардировочная, штурмовая, разведывательная и транспортная авиация, а также зенитные ракетные, радиотехнические подразделения и войска специального назначения.

Истоки украинского военно-воздушного флота уходят корнями в период Украинской Народной Республики – в 1917 году были созданы первые авиационные формирования, командующим которыми стал полковник-авиатор Виктор Павленко. После восстановления независимости Украины в 1992 году началось формирование собственных национальных Военно-воздушных сил.

До 2007 года в Украине отдельно отмечали День войск противовоздушной обороны, который был введен в 1997 году указом президента Леонида Кучмы. После реформирования эти традиции объединили в общий профессиональный праздник Воздушных сил ВСУ.