"Одни из самых профессиональных в мире": Зеленский вручил военным ГУР государственные награды

По случаю 30-летия военной разведки Украины Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он вручил им государственные награды.

Зеленский вручил военным ГУР государственные награды

Церемония проходила в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве. Об этом сообщили в Офисе Президента.

К теме Они ежедневно совершают подвиг: военные и политики поздравили разведчиков с праздником

Могу сказать вполне уверенно: военная разведка Украины одна из самых профессиональных и результативных в мире. И это не просто оценка, это факт, который вы доказываете каждый день в боях за наше государство, его суверенитет и территориальную целостность, за наши семьи, в борьбе за нашу землю и будущее,

– подчеркнул он.

Он добавил, что о большинстве успехов разведки нельзя говорить публично, но безоговорочным результатом его деятельности является достижение нашего государства на поле боя, освобождение наших территорий от российских оккупантов и уверенность в будущей победе.

Владимир Зеленский убежден, что операции военной разведки займут одно из определяющих мест в истории победы Украины в этой войне. В частности, по его словам, важные результаты были достигнуты под Киевом, на острове Змеином, в Харькове, на Донбассе, в Мариуполе, при защите "Азовстали" и на других направлениях, а также в тылу врага.

Зеленский вручил военным разведки награды: видео

Как происходило награждение / Фото ОП

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что сегодня подписал указ об установлении в Украине Дня военной разведки и поздравил разведчиков с полноценным профессиональным праздником. Отныне День военной разведки Украины будет отмечен ежегодно 7 сентября.

Примите во внимание - Украинская разведка разгромила базу ФСБ в Запорожье: смотрите видео