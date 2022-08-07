Горжусь вами, – Зеленский наградил военных Воздушных Сил

В День Воздушных Сил ВСУ президент вручил награды защитникам украинского неба. Глава государства подчеркнул, что у не у всех стран действительно боеспособная авиация, однако Украина доказала, что у нас такая есть.

Церемония прошла во дворе Мариинского дворца в Киеве. Глава государства вручил награды военнослужащим и передал награды семьям павших Героев.

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Каждая сбитая вражеская цель – это спасенные жизни украинцев

Глава государства отметил, что с первого дня полномасштабного вторжения оккупанты пытались завладеть воздушным пространством Украины. Однако им даже не помогло преимущество в технике – у военных Воздушных Сил было гораздо больше смелости, мотивации и профессионализма.

Зеленский подчеркнул, что во многих странах мира есть военные самолеты и системы противовоздушной обороны, но лишь некоторые страны имеют действительно боеспособную военную авиацию и умеют добиваться побед в воздухе.

Президент поблагодарил защитников украинского неба и подчеркнул, что каждая сбитая ракета, самолет или вертолет и каждая выполненная воинами задача – это жизнь украинцев.

От имени всех украинцев я хочу поблагодарить вас, каждого и каждую, кто воюет в Воздушных Силах нашего государства,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский вручил награды военным Воздушных Сил ВСУ / Фото Офиса Президента

Президент вручил награды Героям Украины майору Ярославу Мельнику, под руководством которого возле Балаклеи уничтожили вертолет, крылатую ракету, несколько самолетов и беспилотников, и подполковнику Дмитрию Шумакову, под чьим руководством уничтожены 22 крылатых ракеты врага.

Также ордены "Золотая Звезда" получили семьи павших Героев Украины. Подполковнику Эдуарду Вагоровскому присвоили звание посмертно, после его гибели во время выполнения задания на Миг-29. Благодаря его демонстративным действиям другие самолеты имели возможность подняться в воздух во время ракетного обстрела. Орден получила жена.

Орден получили и родные майора Дмитрия Коломийца, который погиб, выполняя задание на самолете Л-39 во время вывода группы из-под вражеского ракетного удара на аэродроме поселка Озерное в Житомирской области. Майор взял на себя огонь вражеской авиации.

Также Зеленский вручил награды и другим военнослужащим, а еще несколько защитников неба получили генеральские погоны из рук главы государства.

Речь президента во время вручения наград военным Воздушных Сил: смотрите видео