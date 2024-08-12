"Призраки Донбасса" из 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко показали визуализацию сбитых российских бортов в такой "выдающийся день". Соответствующее видео бойцы обнародовали в соцсетях.

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Украинские бойцы оригинально поздравили россиян с днем ВВС

На болотах сегодня отмечают "день воздушно-космических сил". Космических идиотов решили поздравить и мы. Подготовили для еще временно живых летунов недостраны красивую видеографику. На ней изображены все борта "вкс рассии", которые сбили "призраки Донбасса" из 110 ОМБр,

– сообщили в бригаде.

Там также показали хорошее видео сожженных вражеских бортов и добавили – "Рожденные ползать летать не будут! "Империя" должна распасться!". На обнародованных кадрах можно увидеть Су-25, Ка-52 и остальные.

Визуализация уничтоженных российских бортов: смотрите видео

К слову, накануне российский вертолет Ка-52М атаковал колонну войск страны-агрессора, в результате чего была уничтожена САУ 2С19М2 "Мста-С". Это произошло в районе села Кривицкие Буды Беловского района Курской области.