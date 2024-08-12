"Привиди Донбасу" зі 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка показали візуалізацію збитих російських бортів у такий "визначний день". Відповідне відео бійці оприлюднили у соцмережах.

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Українські бійці оригінально привітали росіян з днем ВПС

На болотах сьогодні відзначають "дєнь воздушно-косміческіх сіл". Космічних ідіотів вирішили привітати й ми. Підготували для іще тимчасово живих літунів недокраїни красиву відеографіку. На ній зображені всі борти "вкс рассії", які збили "привиди Донбасу" зі 110 ОМБр,

– повідомили у бригаді.

Там також показали гарне відео спалених ворожих бортів та додали – "Народжені повзати літати не будуть! "Імперія" має розпастися!". На оприлюднених кадрах можна побачити Су-25, Ка-52 та решту.

Візуалізація знищених російських бортів: дивіться відео

До слова, напередодні російський гелікоптер Ка-52М атакував колону військ країни-агресорки, внаслідок чого було знищено САУ 2С19М2 "Мста-С". Це сталося в районі села Кривицькі Буди Бєловського району Курської області.