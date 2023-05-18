"Не дадим врагу уничтожить Украину": Нацгвардия и ТРО восхитили фотографиями в вышиванках
В Украине 18 июня отмечают День вышиванок. По случаю праздника украинские герои поделились в соцсетях волшебными фото в вышиванках.
Нацгвардейцы подчеркнули, что украинскую историю и идентичность на протяжении веков вышивали на национальных рубашках. Там свет увидела украинская вышиванка.
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Мы сохраняем извечные традиции ношения этнической одежды для сохранения исторической памяти и ценностей. Ведь помня об этом мы не дадим врагу уничтожить нас и наше единство, не дадим уничтожить Украину и ее народ,
– говорится в сообщении.
Защитники и защитницы в вышиванках / 27 Печерская бригада Национальной гвардии Украины
Фантастические фото героев сил ТРО
Генеральный штаб ВСУ опубликовал прекрасные фото героев сил ТРО. Вышиванка – символ непокоренности. Это – наше оружие и неразрывная связь поколений.
Герои в вышиванках / Генеральный штаб ВСУ
В Генштабе ВСУ отметили, что сейчас вышиванка имеет особое значение. В то время, когда враг продолжает полномасштабную войну, она – символизирует несокрушимость украинского духа, а также заявляет на весь мир, что украинцы – свободный народ.
Украинцы не сдерживают восторг и оставляют много приятных комментариев.