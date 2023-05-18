"Не дадим врагу уничтожить Украину": Нацгвардия и ТРО восхитили фотографиями в вышиванках

В Украине 18 июня отмечают День вышиванок. По случаю праздника украинские герои поделились в соцсетях волшебными фото в вышиванках.

Нацгвардейцы подчеркнули, что украинскую историю и идентичность на протяжении веков вышивали на национальных рубашках. Там свет увидела украинская вышиванка.

Обратите внимание Вышитая или вышитая: как правильно говорить по-украински о Дне вышиванки

Мы сохраняем извечные традиции ношения этнической одежды для сохранения исторической памяти и ценностей. Ведь помня об этом мы не дадим врагу уничтожить нас и наше единство, не дадим уничтожить Украину и ее народ,

– говорится в сообщении.

Защитники и защитницы в вышиванках / 27 Печерская бригада Национальной гвардии Украины

Фантастические фото героев сил ТРО

Генеральный штаб ВСУ опубликовал прекрасные фото героев сил ТРО. Вышиванка – символ непокоренности. Это – наше оружие и неразрывная связь поколений.

Герои в вышиванках / Генеральный штаб ВСУ

В Генштабе ВСУ отметили, что сейчас вышиванка имеет особое значение. В то время, когда враг продолжает полномасштабную войну, она – символизирует несокрушимость украинского духа, а также заявляет на весь мир, что украинцы – свободный народ.

Украинцы не сдерживают восторг и оставляют много приятных комментариев.