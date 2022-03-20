В день выступления Зеленского в Тель-Авиве собрался большой митинг в поддержку Украины

В Тель-Авиве 20 марта проходит большой митинг в поддержку Украины. Заметим, что муниципалитет Тель-Авива проводил прямую трансляцию выступления Владимира Зеленского на большом экране на центральной городской площади Габима.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта обратился к властям и народу Израиля. Глава государства рассказал о войне, которую Россия развязала против Украины, а также попросил о помощи.

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Украинский лидер отметил, что сейчас новый фюрер в лице Владимира Путина пытается уничтожить украинский народ, как Гитлер во время Второй Мировой хотел уничтожить евреев.

На центральной городской площади в поддержку Украины собралось тысячи людей.

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