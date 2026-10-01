Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев с праздниками. В социальной сети он опубликовал видеообращение.
Как Епифаний поздравил украинцев?
Епифаний отметил, что Покров на протяжении веков занимает особое место в духовной традиции украинского народа.
Богородицу особенно почитали украинские казаки, считая ее своей покровительницей и защитницей.
Ее образ стал для украинцев символом небесной опеки, надежды и защиты во время испытаний.
Епифаний подчеркнул, что Покров Богородицы не означает отсутствия трудностей, но напоминает, что люди не остаются с ними наедине.
Он выразил веру в то, что сегодня Богородица оберегает украинских военных и всю Украину.
Защитникам и защитницам митрополит пожелал крепкого здоровья, духовной силы, мудрости и Божьей помощи, а также мира, добра и благословения для них и их близких.
Глава ПЦУ поздравляет украинцев с Днем защитников и защитниц: смотрите видео
Напомним, президент Зеленский встретился с украинскими военными накануне Дня защитников и защитниц Украины и вручил им государственные награды.
Он поблагодарил воинов за стойкость на фронте, проведение активных оборонительных операций и защиту Украины.
Зеленский отметил, что благодаря украинским военным российская армия не достигла своих целей.