Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців зі святами. У соцмережі він опублікував відеозвернення.

Як Епіфаній вітав українців?

Епіфаній зазначив, що Покрова протягом століть посідає особливе місце в духовній традиції українського народу.

Богородицю особливо шанували українські козаки, вважаючи її своєю покровителькою та захисницею.

Її образ став для українців символом небесної опіки, надії та захисту під час випробувань.

Епіфаній наголосив, що Покров Богородиці не означає відсутності труднощів, але нагадує, що люди не залишаються з ними наодинці.

Він висловив віру, що сьогодні Богородиця оберігає українських військових і всю Україну.

Захисникам і захисницям митрополит побажав міцного здоров'я, духовної сили, мудрості та Божої допомоги, а також миру, добра й благословення для них та їхніх близьких.

Глава ПЦУ вітає українців з Днем захисників і захисниць: дивіться відео

Нагадаємо, президент Зеленський зустрівся з українськими військовими напередодні Дня захисників і захисниць України та вручив їм державні нагороди.

Він подякував воїнам за стійкість на фронті, проведення активних оборонних операцій і захист України.

Зеленський зазначив, що завдяки українським військовим російська армія не досягла своїх цілей.