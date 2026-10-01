Епифаний поздравил украинцев с Покровом и Днем защитников и защитниц

1 октября в Украине отмечают сразу несколько праздников. Это и День защитников, и День украинского казачества, и Покров Пресвятой Богородицы.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев с праздниками. В социальной сети он опубликовал видеообращение.

Как Епифаний поздравил украинцев?

Епифаний отметил, что Покров на протяжении веков занимает особое место в духовной традиции украинского народа.

Богородицу особенно почитали украинские казаки, считая ее своей покровительницей и защитницей.

Ее образ стал для украинцев символом небесной опеки, надежды и защиты во время испытаний.

Епифаний подчеркнул, что Покров Богородицы не означает отсутствия трудностей, но напоминает, что люди не остаются с ними наедине.

Он выразил веру в то, что сегодня Богородица оберегает украинских военных и всю Украину.

Защитникам и защитницам митрополит пожелал крепкого здоровья, духовной силы, мудрости и Божьей помощи, а также мира, добра и благословения для них и их близких.

Глава ПЦУ поздравляет украинцев с Днем защитников и защитниц: смотрите видео

Напомним, президент Зеленский встретился с украинскими военными накануне Дня защитников и защитниц Украины и вручил им государственные награды.

Он поблагодарил воинов за стойкость на фронте, проведение активных оборонительных операций и защиту Украины.

Зеленский отметил, что благодаря украинским военным российская армия не достигла своих целей.