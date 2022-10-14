День украинских защитников и защитниц: как можно отблагодарить и поддержать наших героев

Не стесняйтесь благодарить наших защитников и защитниц. Это можно сделать не только словами, но и делами.

Данные опроса КМИС свидетельствуют, что 81% украинцев жертвовали деньги на ВСУ, а еще 16% сделали это, если бы была возможность. Однако многие стесняются благодарить героев или не знают, как это сделать. Советы подготовил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

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7 советов, как отблагодарить защитников и защитниц

Приветствовать освободителей. Не стесняться благодарить

Напишите каждому знакомому защитнику и защитнице, как важно то, что они делают. Даже случайные люди в военной форме на улицах или в общественном транспорте заслуживают уважения. Ничто так не вдохновляет воинов в освобожденных ими городах и селах, как искренние проявления радости и признательности местных жителей.

Содействовать налаживанию быта и повышению уровня боеготовности на позициях

Силы обороны нуждаются в поддержке непосредственно на фронте. Им можно помочь с инженерным оборудованием позиций, обеспечением необходимыми вещами и провиантом с ориентировкой на местности. А еще они будут более эффективно бить врага, если получат о нем ценную информацию от жителей прифронтовых территорий.

Не распространять информацию, которой может воспользоваться враг

Главным источником новостей о ходе боевых действий должны оставаться официальные государственные и военные структуры. Это важно, чтобы информацией или привлечением внимания врага к ней не навредить нашим воинам.

Жизнь защитников и защитниц важнее за лайки и репосты в соцсетях.

Поддерживать ветеранов, раненых, инвалидов войны и их семьи

Общество должно позаботиться о своих героях, их семьях, помочь с реабилитацией, лечением, трудоустройством.

Семьи павших героев должны ощущать твердую опору в обществе, которое благодарно им за их жертвы.

Вести широкую разъяснительную и популяризационную работу о роли ВСУ

Журналисты и писатели, ученые и педагоги, художники и кинематографисты могут рассказать миру правду о борьбе Украины со злом. Защитники и защитницы также нуждаются в учебных и просветительских мероприятиях, которые могут организовать гражданские специалисты.

Проходить военную подготовку, чтобы быть готовым пополнить ряды защитников

Силы обороны Украины велики, но не безграничны. Каждый день война уносит жизни и здоровье наших воинов. Наши защитники и защитницы должны рассчитывать, что в нужный момент найдется кто-то, кто придет им на замену.

Этим кем-то можете стать вы, однако для такой миссии нужно готовить себя заранее: поддерживать надлежащую физическую форму, приобретать новые знания и умения, важные в боевых условиях.

Донатить волонтерам

Большинство украинцев помогают ВСУ деньгами, и это ощущается на фронте. Кроме этого, украинское волонтерское движение так раздражает российских пропагандистов, что даже запускают кампании по его дискредитации.



Как отблагодарить защитников и защитниц / Инфографика 24 канала

Отметим, что сегодня, 14 октября, в Украине отмечается День защитников и защитниц Украины. Наших героев сейчас благодарят не только украинцы, но и весь мир.