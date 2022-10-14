Дані опитування КМІС свідчать, що 81% українців жертвували гроші на ЗСУ та ще 16% зробили б це, якби була можливість. Проте багато людей соромляться дякувати героям або не знають, як це зробити. Поради підготував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

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7 порад, як віддячити захисникам та захисницям

Вітати визволителів. Не соромитися дякувати

Напишіть кожному знайомому захиснику і захисниці, як важливо те, що вони роблять. Навіть випадкові люди у військовій формі на вулицях чи у громадському транспорті заслуговують на повагу. Ніщо так не надихає воїнів у визволених ними містах і селах, як щирі вияви радості та вдячності місцевих мешканців.

Сприяти налагодженню побуту і підвищенню рівня боєготовності на позиціях

Сили оборони потребують підтримки безпосередньо на фронті. Їм можна допомогти з інженерним обладнанням позицій, забезпеченням необхідними речами і провіантом з орієнтуванням на місцевості. А ще вони будуть ефективніше бити ворога, якщо отримуватимуть про нього цінну інформацію від мешканців прифронтових територій.

Не поширювати інформації, якою може скористатися ворог

Головним джерелом новин про перебіг бойових дій повинні залишатися офіційні державні та військові структури. Це важливо, щоб чутливою інформацією, або приверненням уваги ворога до неї не нашкодити нашим воїнам.

Життя захисників і захисниць важливіше за лайки і репости в соцмережах.

Підтримувати ветеранів, поранених, інвалідів війни та їх родини

Громада має подбати про своїх героїв, їхні родини, допомогти з реабілітацією, лікуванням, працевлаштуванням.

Сім’ї полеглих героїв повинні відчувати міцну опору в суспільстві, вдячному за понесені родинами жертви.

Вести широку роз'яснювальну і популяризаційну роботу про роль ЗСУ

Журналісти та письменники, науковці та освітяни, художники та кінематографісти можуть розказати світові правду про боротьбу України зі злом. Захисники і захисниці також потребують навчальних і просвітницьких заходів, які можуть організувати цивільні фахівці.

Проходити військовий вишкіл, щоб бути готовим поповнити лави захисників

Сили оборони України великі, але не безмежні. Щодня війна забирає життя та здоров’я наших воїнів. Наші захисники й захисниці повинні розраховувати, що у відповідний момент знайдеться хтось, хто прийде їм на заміну.

Цим кимось можете стати ви, проте для такої місії потрібно готувати себе заздалегідь: підтримувати належну фізичну форму, набувати нових знань і вмінь, важливих у бойових діях.

Донатити волонтерам

Більшість українців допомагають ЗСУ коштами й це відчувається на фронті. Крім цього, український волонтерський рух так дратує російських пропагандистів, що ті навіть запускають кампанії з його дискредитації.



Як віддячити захисникам та захисницям / інфографіка 24 каналу

Зауважимо, що сьогодні, 14 жовтня, в Україні відзначають День захисників та захисниць України. Нашим героям нині дякують не лише українці, а й увесь світ.