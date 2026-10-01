Видео с поздравлениями он опубликовал в своем телеграм-канале.

Как президент поздравил военных?

Зеленский в День защитников и защитниц Украины находится на фронте. Президент обратился к украинским военным и подчеркнул их роль в защите государства.

Фронт. Здесь добывается Независимость. И путь к миру пролегает вот через эти лабиринты, такие коридоры. И когда мы говорим: "Украина держится", то источник этой стойкости – именно фронт, такие пункты управления и каждая наша позиция, где присутствует Украина, потому что у Украины есть защитники и защитницы. Наши воины,

– сказал он.

Президент поблагодарил украинских военных за защиту жизни, ценностей и права Украины быть независимым государством.

"Спасибо всем, кто носит на плечах шеврон и держит на плечах Независимость. Слава вам! Слава Украине! Героям слава!" – подытожил Зеленский.

Президент обратился к воинам: смотрите видео

Напомним, 1 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины – день тех, благодаря кому мы можем просыпаться в своих домах, строить планы на будущее и заботиться о повседневных мелочах.