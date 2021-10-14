В День защитников Украины Россия отправила боевикам "подарок" на Донбасс
Источник:Пресс-служба МИД Украины
Россия вновь отправила "гуманитарный конвой" боевикам на временно оккупированные территории Донбасса. Произошло это 14 октября, в День защитников и защитниц Украины.
Так называемый "подарок" оккупантам передали через неподконтрольный нашему правительству участок границы. Министерство иностранных дел Украины уже выразило решительный протест из-за таких действий.
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Россия вновь передала "гуманитарный конвой" боевикам
14 октября Россия незаконно направила уже 103 "гуманитарный конвой" на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Этим страна-агрессор в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины.
В МИД подчеркнули, что это является нарушением украинского законодательства, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи.
Перемещение груза произошло через неподконтрольный правительству Украины участок границы, через российские пограничные пункты пропуска:
- "Донецк";
- "Матвеев Курган".
Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины,
– подчеркнули в МИД Украины.
В ведомстве уже направили ноту протеста российскому МИД с требованием прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства. И также призвали Россию неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины.
Провокации оккупантов на Донбассе: последние новости
- Боевики продолжают осуществлять провокации на временно оккупированном Донбассе. 13 октября вооруженные лица с повязками Совместного центра по контролю и координации якобы проводили работы по разминированию оставленных позиций ВСУ.
- На самом деле оккупанты таким образом осуществляли разведку.
- Украинским военным удалось задержать одного из военнослужащих российских вооруженных формирований.