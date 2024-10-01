День, когда вспоминаем, что свобода имеет имя и лицо, – звезды о Дне защитников и защитниц

Ежегодно 1 октября отмечается День защитников и защитниц Украины. Эта дата стала днем мужества, выдержки и несокрушимой веры в победу. Днем тех, кто каждый день защищает наше небо, наши города и наши семьи.

Единый рекрутинговый центр ССО ВСУ поделился с 24 Каналом видео, на котором украинские звезды отвечают на вопрос, что для них означает День защитников и защитниц.

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Украинские звезды записали видео ко Дню защитников и защитниц

О собственном отношении к этому дню рассказали телеведущий Александр Педан, ведущий и юморист Сергей Середа, актриса и волонтер Екатерина Никитина. В видео также приняли участие актер и комик Игорь Ласточкин, певица MamaRika и ведущий Сергей Лиховида.

Это день, когда я имею возможность отблагодарить наших защитников и защитниц за нашу независимость, за нашу Украину и за наше будущее,

– сказал Александр Педан.

Игорь Ласточкин также назвал этот праздник днем воинов света, которые защищают нас от тьмы. Важно помнить, что именно военные являются теми, кто принимает на себя удары, чтобы все мы могли жить под мирным небом.

Известные звезды о Дне защитников и защитниц Украины: смотрите видео

К слову, ко Дню защитников и защитниц Украины Владимир Зеленский присвоил украинскому пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову звание Героя Украины посмертно.