День защиты детей: как россияне украли детство в украинцев

В Украине и мире 1 июня отмечают международный День защиты детей. Похоже, что российские оккупанты не слышали о таком празднике, ведь вместо того, чтобы защищать детей, они их убивают.

Война заставила десятки тысяч украинских детей забыть о беззаботном детстве и резко повзрослеть. Печальные истории об испытаниях, выпавших на совсем юное поколение украинцев, собрал 24 канала.

День защиты детей: как видят иллюстраторы детство во время войны – щемящие картинки

Почему я? – 5-летняя Марина потери ноги из-за российского снаряда

5-летняя Марина из Херсонской области за 2 недели войны научилась по звукам взрывов устанавливать, из какого оружия стреляют российские военные. В марте девочка уже не играла в футбол и не каталась на самокате, как любила это делать раньше. В то же время ребенок сидел в доме без света, воды и газа в окружении российских кафиров.

2 мая во время минометных обстрелов российский снаряд залетел через крышу в комнату, в которой пряталась вся семья. Больше всего пострадали Марина и ее мама – девочке почти оторвало ногу, а женщина получила осколочные ранения конечностей. Из-под завалов внучку вытащил дедушка. Далее пострадавших под обстрелами увезли в больницу в 40 километрах. По дороге девочка часто теряла сознание.

Первую помощь ребенку оказали украинские военные – сделали обезболивающий укол и связали турникет. Они вызвали бронированный реанимобиль, отвезший Марину в больницу. Мать девочки госпитализировали в другое медучреждение, поэтому ребенок остался с тетей.

Медикам пришлось ампутировать ногу Марины выше колена. Когда она впервые пришла в себя, то спросила тетю: "А ты знаешь, что у меня больше нет ножки?" . Женщина рассказала, что племянница много плакала и спрашивала: " Почему я? Почему в наш дом залетел снаряд? Почему мне оторвало ногу? "

До войны Марина мечтала поучаствовать в гонках. Однако из-за российских кафиров, мечты ребенка изменились.

Несмотря на весь пережитый ужас и боль, девушка весело улыбается на фото / Фото НДСЛ Охматдет

Украинские дети сами пересекали границу

В начале марта словацких пограничников поразила история 11-летнего украинца. Мальчик сам пересек почти всю Украину и сумел добраться из Запорожья до границы со Словакией. Его родители были вынуждены остаться в родном городе. Все, что было у ребенка, это рюкзак, документы и телефонный номер, написанный на руке.

Волонтеры на границе удивлялись храбростью маленького украинца. Они накормили его и согрели. Родители мальчика оставили в его паспорте записку и впоследствии за маленьким беженцом пришли родные.

11-летний украинец самостоятельно пересек почти всю Украину, чтобы уехать за границу / Фото МВД Словакии

Уже через несколько дней появилась еще одна история о том, как российские кафиры заставили маленьких украинцев быстро повзрослеть и самостоятельно отправиться в большую дорогу. 5-летнего Ивана передавали из рук в руки по дороге из Киева в Польшу. Связь с отцом мальчика потеряли, поэтому ребенка решили отправить к границе, там за ним должна была прилететь мама.

5-летнего мальчика удалось спасти благодаря обычным небезразличным украинцам, которые так сильно объединились во время войны.



5-летний Иван добрался из Киева до границы с Польшей благодаря неравнодушным людям / Фото Ольги Рудневой

Кафиры обстреляли лодку с 4-летним Сашей

4-летнего Сашу из Киевщины искала вся Украина, а о его поисках писали даже певец Александр Пономарев и ведущая Екатерина Осадчая. Когда русская армия ворвалась на Киевщину, мальчик был у бабушки в Вышгородском районе. Оккупанты бомбили их село и полностью его заблокировали. 10 марта местные жители решили эвакуировать женщин и детей на лодках в направлении села Рожвы.

Во время эвакуации лодку Сашу обстреляли россияне, транспорт перевернулся. Бабушку нашли мертвой, а мальчика нигде не было. Родители до последнего надеялись, что их малыш выжил, потому что был в жилете. Однако через 3 недели поиски Сашу нашли мертвым. Ему так и не суждено было пойти в школу, ведь русские изверги открыли огонь по безоружным женщинам и детям, которые просто хотели спастись из ада. Они не представляли никакой опасности для русского войска.



Россияне убили 4-летнего Сашу / Фото Анны Яхно

В Мариуполе ребенок умер от обезвоживания

История 6-летней Тани из Мариуполя всколыхнула весь мир. Ведь в 21 веке девочка скончалась от обезвоживания. Тогда украинцы еще не знали, что российские военные способны и гораздо хуже. Правда о зверствах, на которые способен враг, открылась, когда оккупационные войска вышли из Киевщины.

Маленькая Таня 8 дней жила сама в подвале, ведь мать ее погибла. 8 марта тело ребенка извлекли из-под завалов.

В детской больнице в Днепропетровской области медики 2 недели боролись за жизнь 11-летней девочки , которая получила минно-взрывную травму в результате тяжелых вражеских обстрелов в Луганской области. Ребенка сразу отвезли в больницу, однако, несмотря на все попытки, спасти так и не смогли.

Вывезла 4 детей, чтобы не видели того, что люди видят в Мариуполе, – Мария о выезде из Запорожья

Даже в безопасности дети и дальше боятся

Сотни украинских семей переехали из регионов активных боевых действий в западные области. Однако даже там, в относительной безопасности, дети не могут перестать бояться. Российские кафиры навсегда изменили их мир. В рамках проекта "Свои" журналисты 24 канала пообщались с харьковчанкой Юлей , которая переехала во Львов, чтобы вывести маленьких сына и дочь из-под постоянных обстрелов.

Семья жила в подвале, а на поверхность выходила только в редких случаях. Когда однажды Юлия и дочь Алина поднялись домой, чтобы почистить зубы, в их дом прилетел снаряд. Тогда мать закрыла ребенка собой и оба очень испугались. Алина до сих пор не хочет вспоминать то, что пережила. В центре для переселенцев ребенок прятался под стул и матрас, а о взрывах и эвакуации говорить не хотел. Девушка поделилась единственным хорошим, что произошло за период жизни в подвале. Она рассказала, что в семью спускались украинские военные, чтобы порадовать малышей сладостями.



Алина скрывается "в укрытии" / Фото Валентины Полищук для 24 канала



Девочка не хотела рассказывать о случившемся / Фото Валентины Полищук для 24 канала

К теме смотрите видео, как Лидия с дочерью спаслись из оккупации: