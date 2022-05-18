В рамках проекта СВОИ 24 канал рассказывает историю Марии. Она с четырьмя детьми уехала из Запорожья в первые дни войны. В родном городе остался мужчина, он ушел в терроборону.

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СВОИ. Истории тех, кто уехал, чтобы вернуться.

Мария с четырьмя детьми уехала из Запорожья, чтобы они не видели ужасов войны: смотрите видео

Спать приходилось в коридоре: взрывы раздавались и днем ​​и ночью

Мария вспоминает события утра 24 февраля достаточно четко. Говорит, еще за несколько дней до войны было ощущение, что "что-нибудь будет". Но шок все равно был. Однако, когда ты мама четырех детей, времени на отчаяние нет.

Проснулись мы в 5 утра от того, что недалеко от нашего дома прогремели взрывы, взорвали военный склад. Уже в 6 часов утра у меня была собрана сумка,

– вспоминает Мария.

Далее, по словам женщины, соседи говорили, что взрывы не повторятся. Мол, россияне по всей Украине бомбили, чтобы напугать людей и больше серьезных атак не будет. Но с каждым днем ​​ситуация только ухудшалась, спать приходилось в коридоре, взрывы становились все ближе.

Лежишь в коридоре на матрасе и только бегаешь, подушку перекладываешь из комнаты в коридор. Не знаешь, рядом ли, рядом ли, постоянно себя накручиваешь. На выезде из Васильевки – это недалеко от нас, постоянно раздавалось – и днем, и ночью. А в первый день войны над нашим домом летали истребители, тогда очень сильно испугалась. Думала, что что-то упадет на голову,

– говорит женщина.

Ехали 28 часов, на каждое купе 20 человек: Мария о бегстве от войны

Мария вспоминает, что когда стало ясно, что взрывы не прекратятся, она решила уехать из города. 5 марта объявили о возможности эвакуации поездом. На следующий день, к слову, прямого поезда из города уже не было. Так что, можно сказать, семье повезло. Однако дорога не была легкой.

Ехали очень долго, 28 часов. В вагоне было более 200 человек. Было тяжело, у нас купе-вагон, на каждое купе минимум 20 человек, большая часть которых – дети. Они в трусах спали – не выйти никуда. Животные, женщины, старики, дети – все вагоны были переполнены,

– рассказывает она.

Выдохнуть с облегчением после 28-часовой поездки не получилось и во Львове. После давки в поезде, такая же давка ждала семью на перроне вокзала, который был переполнен людьми, пытавшимися убежать от обстрелов россиян.

На вокзале – как минимум 1000 человек. Я просто была в шоке, мягко говоря. Из поезда выходишь – куча людей, переходишь на вокзал – там такая же куча. Куда идти, что делать, начинается паника. Увидела автобус, сказала детям: "Заходим в автобус, уезжаем отсюда, чтобы немного собраться с мыслями",

– вспомнила Мария.

И это помогло: кофе, обед, город, живущий в почти обычном ритме. Звонок волонтерам и семью поселили в убежище для вынужденных переселенцев.



Мария с дочками в приюте для переселенцев во Львове / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Приехали в чем были: люди помогли одеть и накормить детей

Мария говорит, что, несмотря на то, что сейчас чувствует себя в безопасности, жить в приютах сложно.

Мы прожили первый месяц в подвале Львовского киноцентра. Люди нам очень помогли. Детей одели, потому что мы в чем приехали, в том и приехали – ничего с собой не было кроме документов. Детей кормили, помогали во всем,

– говорит Мария.

Потом семья поселилась в другом убежище. Из-за большого наплыва людей некоторые приюты позволяют оставаться не более 3 дней. А вот с четырьмя детьми переезжать с места на место – сложно. Пока в стране война, семья решила поехать в Италию. Надеются ненадолго.

В приюте детей пытаются развлечь и уделяют большое внимание / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Планета Карапелла: диалог со старшей дочерью о работе с психологом

В приюте с детьми работают психологи. Поэтому у них стабильное психологическое состояние. Открытые в мир, пытаются понимать, что хоть времена и сложные, они выдержат.

Мама говорит, что дети больше стряхиваются от дороги, смены зоны комфорта, переездов между приютами.

Психологи приходили, в игровой форме занимались с детьми. Они рисовали, опросники проходили, разгружали психоэмоционально,

– добавила Мария.

Инициативу в разговоре перехватила дочь, которая с радостью рассказала нам, что работать с психологом ей понравилось.

– Я там несуществующую планету придумывала. Карапелло.

– Карапеллу? И что она значила?

– Это о том, что была планета, которая никого к себе не пускала. Ее Земля огорчила. Но это давно было, я уже забыла, что я там придумывала о Карапелле.



Несмотря на сложный путь, семья в безопасности / Фото Валентины Полищук, 24 канал Несмотря на сложный путь, семья в безопасности / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В Запорожье остался мужчина: он в терробороне

Муж Марии остался в Запорожье, ушел в терроборону. Рассказывает о ситуации в городе, о "прилетах" на железную дорогу, разбомблен Ботанический сад.

Трехкомнатную квартиру, арендованную семьей до войны, теперь отдали для людей из Мариуполя. А сам мужчина съехал в квартиру к другу. В день нашего разговора, мужчина звонил по телефону Марии – сказал, что в их дом прилетел снаряд. К счастью, обошлось без жертв – в доме только выбило окна.

Токмак, Васильевка, Пришиб – колонны уходят и уходят в Запорожье. По 150 – 250 единиц техники. Там снаряды летают над головой каждый день. В людей стреляют, в мирных,

– с болью рассказывает Мария.

Подругу Марии с четырехмесячным ребенком вывезли в так называемую ДНР

Мария имеет знакомых и в других областях, которые под оккупацией. О них вспоминает с ощущением ком в горле. В Мариуполе война застала ее близкую подругу. Уехать с четырехмесячным ребенком она не успела. Россияне вывезли их на территорию так называемой ДНР.

Мы 24 февраля с ней списывались, она меня поддерживала, говорила: "Маш, не переживай, все будет в порядке: вас ничего не тронет, ты сильна, справишься". А потом пропала связь, только через полтора месяца она позвонила. Рассказала, что все это время они пробыли в подвале, а их дома больше нет – на его месте воронка. А потом сказала: " Нас эвакуировали в "ДНР", я не знаю, что будет дальше",

– рассказывает нам женщина.

Мария говорит, что больше не звонила подруге, чтобы дать ей время "прийти в себя": "Слава богу, что они живы, это самое главное". Знает, что их поселили в двухкомнатном домике, в поселке в пригороде. С ними живут еще несколько семей из Мариуполя.

Другие знакомые из Мариуполя тоже время от времени выходят на связь с Марией, но говорят неохотно – "людям тяжело все это переживать и говорить тяжело".

Верю, что война закончится и мы останемся в Украине

Мария говорит, что осталась бы в Украине, если бы не дети. Больше она не хочет, чтобы они видели ужасы войны.

Верю, что я пока не пересекла границу, эта война закончится, и мы останемся здесь, не поедем никуда дальше. Но за детей переживаю. Чтобы они, не дай Бог, не увидели того, что люди видят в таких городах, как Мариуполь,

– говорит она.

Мария сдержала слезы. Говорит, что эмоционально переживает события войны, новости старается не смотреть, потому что плачет все время.

Дочь Юля – лучик света: семья борцов за жизнь

Во время разговора рядом с Марией были ее дети: два сына и две дочери. Они ее крылья, ради их безопасности она облетит землю.

Юля – самый молодой ребенок. Мама говорит, что девочка вся характером у папы. Ее мы заметили сразу, как вошли в убежище. Это было несложно, она сама подошла и пыталась помочь нашему оператору со съемками.



Младшая дочь Юля – девочка-свет / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Светлые глаза ребенка смотрели на нас, и мы понимали, что они не должны видеть эту войну. Неудивительно, что мама пытается вывезти детей подальше. Но почему они должны пройти такой сложный путь, чтобы быть в безопасности – вопрос. Почему детям приходится переживать разлуку с папой и жить в приютах? Спрятаться в подвалах и пытаться обрести покой где-то – тоже вопрос без ответа...

Семья Марии / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Вместе с тем мы спокойно попрощались с семьей. Знаем – у них точно все будет хорошо. Мама-боец, сыновья – опора, старшая дочь – поддержка, а младшая – Юлька, как ее называет мама, – капля безумия в эти непростые времена, лучик света и тот толчок к движению. Ибо жизнь продолжается, как и война, конечно. Но свет победит тьму!